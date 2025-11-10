Capturan a agente de tránsito en Cali por recibir dinero a cambio de no imponer un comparendo

Un agente de tránsito fue capturado cuando pretendía recibir dinero de un ciudadano a cambio de no imponerle un comparendo. El hecho ocurrió en un puesto de control adelantado por la Secretaría de Movilidad en el oeste de Cali, en inmediaciones al hotel Intercontinental.

Sergio Moncayo, secretario encargado de Movilidad, indico que el conductor no tenía los documentos al día y que, a cambio de evitar la sanción, el agente le habría solicitado una suma de 300.000 pesos.

“Esta persona no tenía los documentos al día y es por eso que le pide una cantidad de dinero a cambio para perdonar el comparendo y este ciudadano de manera muy activa llama a las autoridades respectivas, llegan al sitio y en el momento que se va hacer la entrega de este dinero las autoridades actúan de manera inmediata y el agente es capturado en ese momento“, dijo Moncayo.

Al agente de tránsito sorprendido en este caso ya las autoridades competentes le legalizaron su captura, mientras piden desde la secretaría de movilidad a la comunidad denunciar cualquier hecho similar.



“Nosotros estamos rechazando estos hechos desde la secretaría de movilidad y le estamos invitando a la comunidad que cada vez que se presente esta situación que es muy compleja hagan las respectivas denuncias porque buscamos es que nuestros agentes de tránsito trabajen de la mejor manera, que tengan principios y que no cometan este tipo de actos“, expresó el funcionario público.

Según datos entregados por la Secretaría de Movilidad de Cali, este año se han denunciado 27 agentes de tránsito por sobornar a ciudadanos. Aseguran que hay otros casos que en este momento están en investigación.