Cárcel para hombre que coordinaba envío de cocaína desde aeropuerto de Palmira a Europa

A la cárcel fue enviado Héctor Camilo Bastos, presunto articulador de la organización, según la investigación de la Fiscalía era el responsable de proveer los tiquetes aéreos a las personas que llevarían los alijos escondidos, entregarles el equipaje de bodega cargado con cocaína e indicarles el contacto que se los recibiría en España.

Este hombre fue capturado en vía pública del barrio Aranjuez de la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, en un operativo de la Policía y el Ejército y un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, aunque no aceptó fue enviado a prisión.

Cocaína Foto: Redes sociales

Con su captura se puso en evidencia a una red delictiva dedicada a enviar estupefacientes a territorio europeo desde el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira.

El hallazgo de 19 kilogramos de cocaína ocultos en la maleta de un viajero que en junio del año 2024 alertó a las autoridades de este caso, que meses después evidenciaron a varias personas intentando viajar con los estupefacientes de la red delictiva.