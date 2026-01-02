En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Cayó en Cali alias ‘Gato Celi’, cabecilla de banda criminal ecuatoriana

Cayó en Cali alias ‘Gato Celi’, cabecilla de banda criminal ecuatoriana

El detenido era solicitado por los delitos de concierto para delinquir y delincuencia organizada en Ecuador. El operativo de la policía se llevo a cabo en el sur de Cali.

