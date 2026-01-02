Cayó en Cali alias ‘Gato Celi’, cabecilla de banda criminal ecuatoriana

En un gigantesco operativo fue capturado en el barrio Ciudad Meléndez, al sur de Cali, alias ‘Gato Celi’, señalado como segundo cabecilla de los ‘Chone Killers’, una organización criminal de tipo narcoterrorista transnacional con injerencia en Ecuador.

Según la Policía, este hombre se escondía en Cali para evadir a las autoridades ecuatorianas, ya que era buscado por múltiples delitos. A alias ‘Gato Celi’ se le atribuyen más de 48 homicidios, además de desapariciones, secuestros, extorsiones y torturas.

“Logramos la captura de Cristian Eduardo Pastor Valverde, alias ‘Gato Celi’, cuando realizaba compras en un establecimiento comercial. Ya contábamos con información precisa sobre su ubicación y, gracias a la articulación entre las autoridades, se concretó esta captura, que es de gran importancia para Ecuador”, señaló el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali.

El detenido era solicitado por los delitos de concierto para delinquir y delincuencia organizada en Ecuador. Fue dejado a disposición de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, para adelantar el proceso judicial correspondiente.

“Ecuador tiene un plazo aproximado de entre tres y cinco días para solicitar formalmente a Colombia la extradición del capturado. Una vez se reciba la solicitud del gobierno ecuatoriano, se iniciarán los trámites administrativos y judiciales necesarios para hacer efectiva la extradición”, explicó el general.

Las autoridades también informaron que alias ‘Gato Celi’ habría llegado a Cali en octubre de 2024. Se presume que cambiaba de residencia mensualmente y utilizaba identidades falsas para alquilar apartamentos a través de plataformas virtuales, con el fin de evadir la acción de las autoridades.

