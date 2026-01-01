Reanudan búsqueda de hombre desaparecido en los Farallones de Cali

Autoridades en la capital del Valle del Cauca reanudaron las labores de búsqueda de un ciudadano reportado como desaparecido en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali desde el pasado 28 de diciembre. Se trata de Cristian Alexander Muñoz Correa, quien fue visto por última vez tras realizar un recorrido por las montañas de esa zona.

De acuerdo con la Alcaldía de Cali, las labores de rastreo se adelantan con equipos especiales y personal capacitado, con el fin de ampliar el área de búsqueda y aumentar las posibilidades de ubicar al ciudadano.

"Hoy primero de enero le damos continuidad al operativo de búsqueda y rescate en la zona (0:05) del Parque Nacional Los Farallones. Hoy tenemos un equipo en alta montaña descendiendo desde Balcones hacia Moripás, revisando algunos posibles caminos que se determinaron por la comunidad", dijo Nicolás Suárez, secretario encargado de Gestión del Riesgo de Cali.

Al cumplirse mas de 72 horas de desaparecido, las acciones se desarrollan bajo la coordinación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se articulan los esfuerzos de los distintos organismos que participan en la operación de búsqueda.



"Este equipo está conformado por la Cruz Roja y Parques Nacionales. También tenemos un equipo de bomberos que inició anoche un ascenso desde Moripás hacia la zona de Balcones para ir rastreando toda la zona cercana al punto conocido como la pared. También tenemos el apoyo de Defensa Civil y de la Secretaría de Gestión del Riesgo en el punto de control del parque", manifestó el funcionario.

Las autoridades indicaron que continuarán con los operativos en la zona mientras se mantiene la esperanza de encontrar con vida a Muñoz Correa y en ese sentido reiteraron el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda facilitar la búsqueda.