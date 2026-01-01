En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sube la gasolina
UPC
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Reanudan búsqueda de hombre desaparecido en los Farallones de Cali

Reanudan búsqueda de hombre desaparecido en los Farallones de Cali

Se trata de Cristian Alexander Muñoz Correa, visto por última vez el 28 de diciembre durante un recorrido por las montañas. Autoridades piden a la comunidad aportar información.

Publicidad

Publicidad

Publicidad