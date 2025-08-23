Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Atentado terrorista en Cali
Ataque a helicóptero
Hambruna en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Colectivos animalistas convocan plantón tras muerte de la tigresa Indira en Cali

Colectivos animalistas convocan plantón tras muerte de la tigresa Indira en Cali

La noticia de Indira generó conmoción entre visitantes, ciudadanos y el equipo del zoológico, que pidió a la comunidad solidaridad por lo ocurrido.

La tigresa Indira llevaba 21 años en el Zoológico de Cali
Zoológico de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 23, 2025 05:40 p. m.

Desde hacía más de 12 años, Indira, la tigresa de Bengala, permanecía en el Zoológico de Cali, en el recinto de tigres. Allí tuvo a su hijo Kanu, pero, lamentablemente, el pasado 16 de agosto murió por un paro cardiorrespiratorio tras un enfrentamiento con su cría.

Según el reporte oficial del zoológico, la disputa se originó por límites territoriales entre ambos ejemplares.

El hecho fue presenciado por visitantes que, entre gritos y desconcierto, observaron cómo la hembra quedaba gravemente herida tras la inesperada pelea.

El Zoológico de Cali lamentó la muerte de Indira, la tigresa de Bengala, tras un enfrentamiento con su cría por límites territoriales. “Nuestro corazón está muy triste. A pesar de la rápida atención de nuestro equipo, no pudimos salvarle la vida”, señaló la institución.

Indira, la tigresa símbolo del Zoológico de Cali, muere en pelea con su hijo.
Zoológico de Cali

Su muerte ha causado rechazo y cuestionamientos sobre las condiciones en que permanecen los animales en cautiverio.

Frente a esta situación, varios colectivos animalistas y activistas independientes anunciaron un plantón este domingo 24 de agosto a las 9:00 a. m. a las afueras del Zoológico de Cali.

Publicidad

La movilización, convocada por la coalición ALA (Alianza Libre Animal Colombia), busca rechazar la muerte de Indira y exigir el inicio de mesas de diálogo que conduzcan a la reconversión progresiva de los zoológicos en verdaderos santuarios de vida y rehabilitación, sin exhibición animal.

“En el ánimo de exigir que se inicien mesas de diálogo hacia la necesaria reconversión progresiva de estos espacios en verdaderos santuarios de vida, centros de rehabilitación y conservación, sin exhibición animal”, señaló Jorge, líder animalista.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cali