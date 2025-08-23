Colectivos animalistas convocan plantón tras muerte de la tigresa Indira en Cali

Desde hacía más de 12 años, Indira, la tigresa de Bengala, permanecía en el Zoológico de Cali, en el recinto de tigres. Allí tuvo a su hijo Kanu, pero, lamentablemente, el pasado 16 de agosto murió por un paro cardiorrespiratorio tras un enfrentamiento con su cría.

Según el reporte oficial del zoológico, la disputa se originó por límites territoriales entre ambos ejemplares.

El hecho fue presenciado por visitantes que, entre gritos y desconcierto, observaron cómo la hembra quedaba gravemente herida tras la inesperada pelea.

El Zoológico de Cali lamentó la muerte de Indira, la tigresa de Bengala, tras un enfrentamiento con su cría por límites territoriales. “Nuestro corazón está muy triste. A pesar de la rápida atención de nuestro equipo, no pudimos salvarle la vida”, señaló la institución.

Su muerte ha causado rechazo y cuestionamientos sobre las condiciones en que permanecen los animales en cautiverio.

Frente a esta situación, varios colectivos animalistas y activistas independientes anunciaron un plantón este domingo 24 de agosto a las 9:00 a. m. a las afueras del Zoológico de Cali.

La movilización, convocada por la coalición ALA (Alianza Libre Animal Colombia), busca rechazar la muerte de Indira y exigir el inicio de mesas de diálogo que conduzcan a la reconversión progresiva de los zoológicos en verdaderos santuarios de vida y rehabilitación, sin exhibición animal.

“En el ánimo de exigir que se inicien mesas de diálogo hacia la necesaria reconversión progresiva de estos espacios en verdaderos santuarios de vida, centros de rehabilitación y conservación, sin exhibición animal”, señaló Jorge, líder animalista.