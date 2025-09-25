Comunidad de Siloé en Cali bloquea vías como protesta por falta de agua potable

En la mañana de este miércoles, habitantes de la Comuna 20 de Cali realizan un bloqueo total de la avenida de Los Cerros, al oeste de la ciudad, a la altura de la glorieta del barrio Siloé, como señal de protesta por la falta de servicio de agua potable en el sector.

Algunos usuarios aseguran que hay viviendas que desde hace más de dos meses no cuentan con el servicio, motivo por el cual salieron a bloquear las calles.

“Somos alrededor de 300 personas y esta protesta es porque ya estamos cansados de esta situación. Aquí estamos realizando una manifestación pacífica porque hay casas que desde hace dos meses no tienen agua, o a veces la ponen por pocas horas y eso nos está afectando. También hay viviendas que reportan que hace cinco días les suspendieron el servicio y, aun así, la factura llega normal”, dijo Andrés López, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Belén.

En el bloqueo, las personas utilizaron llantas, carteles, pitos y otros elementos para llamar la atención de las Empresas Municipales de Cali, Emcali, de su gerente, Roger Mina, y del alcalde de la ciudad, Alejandro Eder.



“En estos momentos el equipo de la Gerencia de Acueducto de Emcali adelanta una mesa de diálogo con líderes de la Comuna 20, con el propósito de definir acciones para garantizar el servicio de agua potable en la zona de ladera, en medio del bajo caudal del río Meléndez”, respondió Emcali a través de un comunicado.

Los barrios más afectados de la Comuna 20 son Brisas de Mayo y La Sultana, donde aproximadamente más de 2.000 personas han tenido que comprar agua en los supermercados. Desde el punto de bloqueo manifestaron que, si no hay una solución, se tomarán la Calle 5 con apoyo de los motorratones que trabajan en la zona.