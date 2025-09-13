Comunidad del oriente de Cali atemorizada por la reciente guerra entre pandillas

La comunidad del oriente de Cali se encuentra preocupada por la situación de inseguridad que se vive a raíz del enfrentamiento entre bandas delincuenciales por el control del microtráfico en la zona.

El hecho de violencia más reciente fue el asesinato de un hombre identificado como Janier Mulato, de 45 años, conocido con el alias de 'Pepe'. El sujeto fue atacado con arma de fuego en el barrio Unión de Vivienda Popular, oriente de Cali. Según el reporte oficial, tenía antecedentes judiciales por homicidio, microtráfico y porte ilegal de armas.

Aunque alias 'Pepe' fue trasladado por uniformados de la Policía hasta el hospital Carlos Carmona, falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades informaron que este homicidio podría estar relacionado con la confrontación entre dos estructuras delincuenciales conocidas como las de alias 'Dimax' y alias 'Chinga Pipe', que se disputan el control del microtráfico en la ciudad.

Días antes del crimen de alias 'Pepe', en el mismo sector fue lanzada una granada contra una vivienda donde se celebraba un cumpleaños, ataque que, según los investigadores, iba dirigido contra personas cercanas a alias 'Chinga Pipe'.

Frente a esta oleada de violencia, el brigadier general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, afirmó que “la disputa entre estos grupos tendría origen en un enfrentamiento ocurrido el 26 de agosto en la cárcel de Villahermosa, cuando integrantes de ambas bandas intentaron iniciar un motín en el patio número uno”.

Publicidad

Con este hecho, Cali suma 679 homicidios en lo corrido de 2025. La Policía Metropolitana anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para identificar y judicializar a los responsables del crimen y reiteró que la confrontación estaría ligada al narcotráfico, ajustes de cuentas y rentas criminales que operan en la capital del Valle.