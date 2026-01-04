Convocan 'donatón' para damnificados del incendio en 'La Playita', oriente de Cali

Autoridades y la comunidad del oriente de Cali iniciaron una campaña de donación para ayudar a las más de 30 familias que perdieron sus casas hace tres días, en el incendio registrado en el sector de 'La Playita', el pasado 01 de enero.

Esta iniciativa busca recolectar alimentos no perecederos, implementos de cocina y de aseo además de colchonetas y cobijas, para brindarles a los afectados un alivio, en medio del dolor que han vivido en los últimos días tras perder sus casas.

La 'donatón' estará activa hasta el próximo martes 13 de enero, y los puntos de recolección es el Centro Administrativo Municipal CAM, y los diferentes C.A.L.I.S distribuidos en la ciudad, también se reciben prendas de vestir e incluso materiales de construcción.

"Estas familias lo perdieron todo, solo quedaron con lo que tenían puesto. Lo que ahora necesitaríamos es tejas de zinc, alambre, puntilla, tarugos para volver a construir sus casas. A quienes Dios les ponga en su corazón ayudarnos, estaremos muy agradecidos", señaló una de las afectadas por el incendio.



Por otra parte, nuevamente las autoridades visitaron el sector de la emergencia para realizar varias atenciones a la comunidad, tras esta jornada se confirmó que fueron en total cuatro las personas que resultaron heridas durante el incendio.

"De los cuatro solamente uno requirió traslado a un centro asistencial, para una lesión de tejidos blandos que requirió sutura, sin necesidad de manejo quirúrgico. Por otro lado hicimos presencia con el equipo de salud extramural, atendiendo a la comunidad especialmente con afectaciones en su salud mental, adelantamos contención comunitaria y primeros auxilios psicológicos", explicó el secretario de salud de Cali, Germán Escobar.

Las familias a las que se les quemó su casa actualmente siguen siendo atendidas en el albergue temporal adaptado en un billar de la zona, mientras se tramita la entrega de un subsidio de arrendamiento por parte de la secretaría de Vivienda.