En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sube la gasolina
UPC
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Incendio estructural dejó más de 20 viviendas afectadas en el oriente de Cali

Incendio estructural dejó más de 20 viviendas afectadas en el oriente de Cali

La emergencia, que fue atendida hasta altas horas de la noche, se originó inicialmente en una vivienda de madera, y en el lugar mas de 30 bomberos trabajaron arduamente para controlar el fuego.

Publicidad

Publicidad

Publicidad