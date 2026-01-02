Incendio estructural dejó más de 20 viviendas afectadas en el oriente de Cali

Un gigantesco incendio estructural se registró en una zona de invasión ubicada entre los barrios Comuneros II y el Pondaje, en el oriente de Cali, dejó varias viviendas afectadas.

El más reciente reporte de los organismos de socorro indica que más de 20 casas resultaron comprometidas por la conflagración.

La emergencia, que fue atendida hasta altas horas de la noche, se originó inicialmente en una vivienda de madera, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas hacia las casas aledañas.

“Atendimos un incendio estructural en el sector La Paz, en viviendas de desarrollo incompleto en el oriente de la ciudad. Más de 20 casas resultaron afectadas. Todavía no se tiene un censo confirmado del total, pero gracias a la rápida reacción del Cuerpo de Bomberos, y al apoyo de la comunidad , se logró controlar el fuego y evitar que se propagara a otras viviendas, lo que habría agravado la emergencia”, señaló el cabo Néstor Giraldo, coordinador de emergencias del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali.



La emergencia requirió la atención de más de 30 bomberos, quienes trabajaron arduamente para controlar las llamas, mientras algunas personas intentaban rescatar sus pertenencias de las viviendas afectadas.

“En el lugar tenemos más de 30 bomberos trabajando desde las 5:00 de la tarde. Se desplegaron aproximadamente seis máquinas extintoras, dos carrotanques y ambulancias. Podemos dar un parte de tranquilidad, aunque continuamos en la zona realizando labores de control de puntos calientes y la extinción total del incendio”, explicó el cabo Giraldo.

Por fortuna, esta emergencia no dejó personas lesionadas y aún se desconocen las causas que originaron el incendio. A través de redes sociales, varios usuarios compartieron imágenes y videos que reflejan la angustia vivida por las familias afectadas.

