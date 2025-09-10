Cuatro vehículos blindados del Ejército patrullarán calles de Cali para evitar atentados

A la ciudad de Cali llegaron cuatro vehículos blindados que estarán a disposición de la Tercera Brigada del Ejército para prevenir nuevos atentados terroristas en la capital del Valle del Cauca. Estos automotores fueron enviados por el comando de las Fuerzas Militares de Colombia, tras el último consejo de seguridad realizado en la ciudad, la semana pasada.

Estos cuatro vehículos blindados hunter serán utilizados por 50 hombres de las Fuerzas Especiales Urbanas Antiterrorismo del Ejército para realizar diferentes labores de patrullaje y vigilancia en las calles; y así identificar cualquier amenaza e intervenir riesgos, evitando así que se registren otros atentados terroristas en la ciudad.

El secretario de seguridad de Cali, Jairo García, aseguró que algunos de los puntos priorizados para estos patrullajes son los accesos a la ciudad, especialmente la vía Cali - Jamundí y el sector de Juanchito, principales conexiones con el departamento del Cauca.

"Pues también tendrán capacidades de movilidad, que por supuesto harán un cumplimiento a todo el trabajo que se viene desarrollando con nuestra Policía Metropolitana, que permitirán continuar desarrollando operaciones contra quienes afectan o pretenden afectar la seguridad y la tranquilidad de los caleños", dijo el secretario.

Por su parte, el secretario de seguridad del Valle del Cauca, Guillermo Londoño, aseguró que uno de estos vehículos estará dispuesto también para otros municipios del sur del departamento, especialmente para vigilar las vías que conectan al Valle con el departamento del Cauca, por el municipio de Florida.

"Es una artería principal que conecta el departamento del Cauca con el Valle del Cauca. Es una vía que desde donde se puede llegar desde Miranda hasta el municipio de Florida y es un corredor que se ha priorizado porque es un punto estratégico en el cual podemos hacer un correcto control con los patrullajes mixtos entre Policía y Ejército", añadió Londoño.

Además de estos vehículos, en los próximos días se seguirá reforzando la seguridad en el Valle del Cauca, con la llegada de más militares al departamento.