“Da miedo ir a la tienda”: líder estudiantil hace duro llamado por violencia en Buenaventura

La creciente ola de violencia en Buenaventura escaló a tal punto que la población civil y, en particular, los estudiantes, son quienes están sufriendo las consecuencias más severas. Las universidades se han visto obligadas a suspender clases presenciales nocturnas para proteger a sus alumnos de los enfrentamientos callejeros entre bandas criminales.

Al respecto habló el líder estudiantil de la Universidad del Pacífico, Víctor Efrén Valencia. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga contó que esta situación es particularmente crítica por la creciente afectación a personas inocentes. Señaló que "no había sucedido que las personas del bien estuvieran tan involucradas en este problema".

De hecho, estimó que la gran mayoría de los asesinatos recientes, más del 90 %, han sido "personas del común". Por eso, mencionó que la inseguridad ha permeado todos los aspectos de la vida diaria, llevando a un miedo constante.

El líder estudiantil describió, además, que la gente está con zozobra, saliendo solo porque es estrictamente necesario y ve las avenidas vacías alrededor de las 4:00 de la tarde.



La magnitud del problema obligó a medidas extremas en la educación. Aunque inicialmente la suspensión era solo para la jornada nocturna, la situación se ha recrudecido tanto que "hasta en el diurno se tuvo que ir por modo virtual porque la inseguridad tenaz".

Alcaldía de Buenaventura

Valencia comparó la situación con una enfermedad, afirmando: "Estamos en una mini pandemia en este tiempo". Incluso, realizar tareas cotidianas se ha vuelto peligroso, pues, según aseveró, da hasta “miedo ir a la tienda”.



La tragedia de los jóvenes inocentes

El líder estudiantil compartió el profundo dolor de la comunidad por la pérdida de un compañero, Alan, un joven de tan solo 17 años. Señaló que tenía mucho talento, especialmente para el fútbol, y tenía grandes sueños.

Desmintiendo la idea de que su muerte fue un ajuste de cuentas o que estaba involucrado en actividades ilícitas, Valencia aseguró que el joven “no estaba en nada” y, por el contrario, era deportista y estudiante.

El trágico hecho ocurrió cuando el joven regresaba a casa tras hablar con su técnico de fútbol sobre el pago del arbitraje de su equipo. Víctor Efrén lamentó que Alan se encontró "con la muerte” como la gran mayoría de habitantes.



De la "paz total" a la comunidad olvidada

Víctor Efrén Valencia hizo una comparación entre el estado de la violencia actual y el periodo previo a la mesa de paz total. Anteriormente, aunque existía temor, el problema era principalmente "entre ellos" (las bandas), y la comunidad "no estaba tan involucrada".

Tras el establecimiento de la mesa, hubo un "tiempo de tranquilidad". Sin embargo, esos diálogos no sirvieron, y la violencia se ha recrudecido a tal punto que ya es "la comunidad como tal" la que sufre.