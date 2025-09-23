Universidades en Buenaventura ordenan clases virtuales ante aumento de violencia

La comunidad en el distrito de Buenaventura está sumida en el miedo, debido al incremento de hechos violentos en los últimos días, pues en menos de 48 horas, cinco personas fueron asesinadas en el distrito, y varias han resultado heridas en medio de las balaceras que constantemente se están registrando en la vía pública.

Tal es la situación de inseguridad, que la Universidad del Valle modificó sus horarios, hasta las seis de la tarde para la jornada diurna, además de implementar clases virtuales para la nocturna, mientras que la Universidad del Pacífico implementó la virtualidad por completo durante esta semana.

“Le solicitamos a la rectora que por favor, utilicemos el medio tecnológico. Es importantísima la seguridad de nuestros compañeros, sino que en el futuro. La rectora debe entender que en estos momentos la situación no está acorde para que nos podamos movilizar“, dijo Gustavo Sánchez, representante estudiantil de la UniPacifico.

La misma petición la están haciendo los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Buenaventura, quienes piden la modificación en el horario de entrada a clase, para evitar exponerse a hechos violentos.



“Hemos hecho esta solicitud porque los estudiantes sienten temor al salir muy temprano de sus casas, los personeros proponemos cambiar el horario de entrada como medida preventiva que nos dé mayor seguridad y tranquilidad para ir al colegio. Muchos jóvenes no asisten a clase por el miedo de quedar en medio de los hechos violentos”, expresó Mayrin Rodríguez, vocera de los personeros de las instituciones educativas del distrito.

Como respuesta a las interrogantes de los bonaverenses, la alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba aseguró que la fuerza pública está adelantando operativos en las calles, pero exige respuestas del gobierno nacional sobre los avances en las negociaciones con Shottas y Espartanos.

“Le mando solidaridad a todas las familias que hoy sufren la pérdida de un ser querido. Empecemos a orar porque no entendemos que la fuerza pública sigue trabajando, pero ellos siguen teniendo tanta habilidad y avanzar en la violencia. ¿Qué está pasando con los diálogos de paz en el territorio? Hacemos el llamado al representante de la mesa socio jurídica qué está pasando realmente”, manifestó la mandataria.

Desde distintos sectores han rechazado el incremento de la violencia en Buenaventura asegurando que pone en riesgo la vida de cientos de personas, además de poner en riesgo la economía distrital, pues varios establecimientos se han visto obligados a cerrar más temprano para proteger a sus trabajadores.