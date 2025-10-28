En vivo
Delincuentes robaron equipos de monitoreo y reanimación del Hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira

Los sujetos aprovecharon una obra en un lote contiguo al hospital para ingresar sin levantar sospechas.

Roban elementos y equipos médicos de Hospital en Palmira.
Foto: Hospital Raúl Orejuela Bueno.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

Desconocidos ingresaron al Hospital Raúl Orejuela Bueno en Palmira, Valle del Cauca y hurtaron varios equipos de reanimación y monitoreo que se encontraban al interior de este centro asistencial.

Habrían sido por lo menos cinco personas las que entraron al hospital aprovechando una obra que se adelanta en un lote contiguo, logrando pasar desapercibidos para el resto de la comunidad. Ahí ingresaron a varias salas y oficinas para extraer los elementos.

“ Ésos son equipos o monitores que se utilizan en todos los servicios de consulta de nosotros, cualquier pérdida, cualquier daño irreparable o situación que se presente contra esto, por supuesto, que nos afecta muchísimo, y no deja de consternarnos,”, señaló Alexander Trujillo, subgerente administrativo del Hospital Raúl Orejuela Bueno.

El llamado de los trabajadores del hospital permitió la reacción rápida de la Policía, logrando así detener a tres personas que estarían implicadas en este hecho. A estas personas se les encontró varios desfibriladores, monitores, y termómetros. Sin embargo, aún hay elementos que continúan perdidos.

“La patrulla, atiende el caso y realiza la persecución de estos sujetos más adelante, se logra la aprehensión de tres de ellos, con varios elementos que habían extraído del hospital. Es importante que la gente acuda a un llamado de solidaridad con este centro asistencial y regresen estos elementos”, aseguró la general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle.

La búsqueda continúa para encontrar a las otras personas responsables de este hurto y además de ubicar los otros objetos que fueron robados.

