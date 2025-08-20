Delincuentes se hacían pasar como paramédicos para robar celulares en el Bulevar del Rio en Cali

Autoridades informaron de una importante captura contra el crimen organizado, es así como oficializaron la captura de 12 personas presuntamente vinculadas a una banda dedicada al robo de celulares en zonas céntricas de la ciudad, como el Boulevard del Río y la calle del Sabor, sectores del centro de Cali muy concurridos por turistas y ciudadanos.

La operación se logró tras realizar 16 allanamientos simultáneos en varias comunas de la ciudad, como resultado de una investigación que permitió identificar a los presuntos responsables de múltiples hurtos mediante las modalidades de “cosquilleo” y “raponazo”.

Las víctimas, en su mayoría turistas extranjeros, eran abordadas los fines de semana por delincuentes disfrazados de personal médico, quienes les sustraían sus teléfonos de alta gama sin que se percataran.

El general Henry Yesid bello Cubides, comandante de la Policía de Cali, explicó que el grupo delincuencial operaba principalmente en horas de la noche entre jueves y sábado: “Usaban disfraces de enfermeros y aprovechaban la distracción de sus víctimas para robarles los celulares”, indicó.

Además del hurto, la investigación reveló que la banda contaba con tecnología extranjera para reprogramar los dispositivos robados, cambiarles el IMEI y eludir los bloqueos, lo que les permitía revenderlos como si fueran equipos legales.

El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, destacó la importancia del operativo, subrayando que se atacó no solo el robo callejero, sino también la parte técnica y comercial de este delito: “Esta acción es un paso importante para recuperar la seguridad en espacios públicos de la ciudad, así mismo hacer mas presencia en barrios donde frecuentan estas bandas para judicializarlos”, afirmó.

Publicidad

Se estima que la organización obtenía más de 100 millones de pesos mensuales gracias a estas actividades ilícitas. Solo en lo que va del año, la calle del Sabor ha sido escenario de cerca de 300 denuncias por hurto.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar si hay más personas implicadas. Los capturados tienen sentencias pendientes por hurto calificado y agravado.