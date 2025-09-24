Disidencias atacaron con granadas y drones a tropas en zona rural de Buenaventura

Un nuevo ataque se registró contra unidades militares pertenecientes a la Brigada de Infantería de Marina No. 2, en zona rural del corregimiento de Bajo Calima, en Buenaventura, Valle del Cauca. El hecho fue perpetrado por integrantes de la estructura “Wilson González”, de la disidencia de las Farc “Jaime Martínez”, que delinque en esta zona.

El grupo armado utilizó armas de fuego y granadas, las cuales fueron lanzadas por drones en el sector donde se encontraban las tropas y la población civil. Afortunadamente, estos hechos no dejaron militares ni civiles heridos.

“Realizaron un ataque terrorista que incluyó el uso de drones y el lanzamiento de aproximadamente ocho granadas de manera indiscriminada, poniendo en riesgo a la población civil y atentando contra las tropas desplegadas de la Brigada de Infantería de Marina No. 2. Es una acción infame que demuestra la degradación de esta organización y su desprecio por la integridad de las comunidades que habitan en este importante corregimiento”, afirmó el coronel de Infantería de Marina Carlos Andrés Castellanos Rivera, comandante encargado de la Brigada de Infantería de Marina No. 2.

Por este atentado, se solicitó reforzar la seguridad en la zona para evitar nuevos hechos que pongan en riesgo la vida de los militares y de la población civil, que en otras oportunidades ha tenido que soportar los intensos combates entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales.



“El compromiso de la Armada Nacional es permanecer en el lugar y fortalecer la acción ofensiva contra estas estructuras, con el objetivo de brindar seguridad a la población civil y atacar las economías ilícitas que son el motor de la actividad criminal en la región”, explicó el coronel Castellanos.

Finalmente, la Armada de Colombia, en un comunicado, rechazó los hechos y manifestó que este tipo de actuaciones constituyen una clara violación al Derecho Internacional Humanitario, por lo que serán puestas en conocimiento de las autoridades competentes.