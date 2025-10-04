Donación de telas incautadas a contrabando avaluadas en más de $14.000 millones entregaron en Tumaco

El Gobierno nacional, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en cabeza de su director, Luis Eduardo Llinás Chica, hizo la entrega de la donación de telas incautadas a las bandas de contrabandistas por un valor superior a los 14.000 millones de pesos, destinadas a fortalecer los emprendimientos en confecciones de más de 1.000 familias del puerto nariñense de Tumaco.

En articulación con el Puerto de Tumaco, se entregan aproximadamente 85.000 metros de telas, las cuales serán administradas por la Cooperativa de Mujeres Emprendedoras de Confecciones para el Futuro de Tumaco, Coopmecft.

Llinás dijo a Blu Radio que estas telas serán utilizadas para la confección de uniformes, chalecos reflectivos y prendas de seguridad para los motociclistas del municipio de Tumaco.

El funcionario aseguró que la fabricación de estos elementos de seguridad estará a cargo de la cooperativa Coopmecft, integrada por mujeres cabeza de familia, muchas de ellas víctimas del conflicto armado, lo cual va a permitir que se incentive la economía local a través del emprendimiento femenino y la formalización laboral en la zona.



Foto: Suministrada

Estos chalecos reflectivos, que serán confeccionados por las mujeres cabeza de familia de unas mil familias, reducirán significativamente los potenciales accidentes de tránsito que ocurren durante la noche en las cabeceras municipales y vías circundantes, para mejorar así la seguridad vial del municipio.

El director (e) de la Dian, Luis Eduardo Llinás Chica, afirmó: “Hoy estamos en Tumaco, la Perla del Pacífico, entregando mercancía producto de aprehensiones y decomisos realizados por nuestra seccional de aduanas, equivalente a 14.350 millones de pesos. Con esta acción buscamos transformar lo que proviene de economías ilícitas en oportunidades para la comunidad, beneficiando a cerca de 1.000 familias en la ciudad”.

Por su parte, Lidia Grueso, representante de la Fundación Conociendo, explicó que “con el apoyo de la Sociedad Portuaria y gracias a la donación de telas de la Dian, estamos fortaleciendo este proyecto de confecciones liderado por mujeres víctimas del conflicto, para que alcancen la sostenibilidad, sostengan a sus familias y contribuyan a la paz en nuestro territorio”.

Foto: Suministrada

Finalmente, Arley Silva, gerente de Operaciones del Puerto de Tumaco, agradeció a la Dian por el aporte de estas telas y concluyó que “este esfuerzo será clave para fortalecer las importaciones y exportaciones de los productos de nuestra región y, además, para apoyar iniciativas locales como la fundación de confecciones, que, gracias a la donación de telas, podrá seguir creciendo y generando oportunidades para las mujeres de Tumaco”.

Se espera que en las próximas semanas, y con el apoyo de las autoridades municipales, los primeros motociclistas porten la indumentaria reflectiva que los hará más visibles para los actores viales de Tumaco.