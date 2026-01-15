En vivo
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Pacífico  / Dos jóvenes capturados tras homicidio de un menor en el oriente de Cali

Dos jóvenes capturados tras homicidio de un menor en el oriente de Cali

Un plan candado permitió la captura de los presuntos responsables, quienes se enfrentaron a la Policía y resultaron heridos durante el operativo.

Menor de 17 años fue asesinado en Barberena, presuntos implicados se enfrentaron a tiros con la Policía.
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de ene, 2026

