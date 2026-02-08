En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ocaña
Jairo Castellanos
James Rodríguez
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Dos menores víctimas de reclutamiento fueron recuperados en zona rural de Buenaventura, Valle

Dos menores víctimas de reclutamiento fueron recuperados en zona rural de Buenaventura, Valle

En el mismo procedimiento, tres presuntos disidentes se entregaron voluntariamente a las autoridades junto a un importante arsenal.

Publicidad

Publicidad

Publicidad