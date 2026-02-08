Dos menores víctimas de reclutamiento fueron recuperados en zona rural de Buenaventura, Valle

En inmediaciones del río Yurumanguí, en zona rural de Buenaventura, tropas de la Armada Nacional y del Ejército se encontraron con cinco personas que al parecer formaban parte de la columna Alex Guerrero, de la disidencia Jaime Martínez, que delinque en este sector; tres de ellos eran adultos y dos menores de edad, quienes habían sido víctimas de reclutamiento forzado.

Los adultos, que eran dos hombres y una mujer, con edades entre los 27 y 36 años, manifestaron su intención de abandonar el grupo armado e iniciar la ruta de sometimiento a la justicia. Ahí también hicieron entrega de un importante arsenal que incluía un artefacto explosivo. Los menores recuperados fueron atendidos y revisados por paramédicos para verificar su estado de salud.

"Durante la acción, se activaron de inmediato los protocolos de protección y restablecimiento de derechos para los menores, garantizándoles a todos los involucrados la atención humanitaria, primeros auxilios y el respeto por los derechos humanos. Se incautaron siete fusiles, dos pistolas, más de 1,400 cartuchos de diferentes calibres, un artefacto explosivo improvisado y equipos de comunicación", señaló el coronel Jorge Enrique González, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 4.

Los menores y los ahora desmovilizados fueron trasladados al casco urbano de Buenaventura; mientras tanto, las tropas siguen desplegadas en la zona rural de este distrito, para contrarrestar el accionar delictivo de los grupos armados ilegales.