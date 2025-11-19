Dos soldados heridos tras ser arrollados por conductor en estado de embriaguez en Candelaria

Dos soldados resultados heridos luego de ser arrollados por un conductor en estado de embriaguez en Candelaria, Valle del Cauca. El incidente ocurrió durante una Caravana por la Seguridad que realizan las autoridades en el municipio, entre la Policía, el Ejército y agentes de tránsito para prevenir hechos delictivos, garantizar la movilidad segura y fortalecer la presencia institucional.

Durante el operativo, un conductor, quien según las autoridades tendría señales de estar bajo los efectos del alcohol, embistió de forma violenta una de las motocicletas del Ejército, provocando que dos uniformados cayeran al suelo y sufrieran lesiones de consideración. Tras el impacto, el hombre intentó escapar del lugar, poniendo en riesgo la vida de más personas.

“Una persona en alto estado de embriaguez que conducía un vehículo embistió una de las motos que se encontraba en la caravana, hiriendo muy grave a nuestros soldados. La persona emprendió la huida y más adelante fue capturada, pero ya fue puesta a disposición de las autoridades, y les pedimos que por favor actúen en consecuencia a lo sucedido”, dijo Eberto Riveros, secretario de Gobierno de Candelaria.

El funcionario confirmó que ya le solicitaron a la Fiscalía actuar con prontitud y rigor frente al caso, ya que el hombre intentó escaparse tras cometer la agresión contra los uniformados del Ejército.



“Él no quería practicarse la prueba de alcoholemia, y allí lo que vemos es que esto pudo haber sido un homicidio en grado de tentativa. Esperamos que las autoridades nos ayuden y nos den pronta solución y resolución a esto que se presentó en nuestro municipio”, manifestó el funcionario público.

La Administración Municipal reiteró que continuará trabajando de manera articulada con la Fuerza Pública para fortalecer la seguridad en Candelaria y garantizar que hechos como este no se repitan.