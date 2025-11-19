En vivo
Dos soldados heridos tras ser arrollados por conductor en estado de embriaguez en Candelaria

Dos soldados heridos tras ser arrollados por conductor en estado de embriaguez en Candelaria

El incidente ocurrió durante una Caravana por la Seguridad que realizan las autoridades. Tras el impacto, el hombre intentó escapar del lugar, poniendo en riesgo la vida de otros funcionarios.

Conductor ebrio arrolla a dos soldados durante caravana de seguridad en Candelaria
Conductor ebrio arrolla a dos soldados durante caravana de seguridad en Candelaria.
Foto: Alcaldía de Candelaria, Valle.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

