Ejército frustró intento de secuestro en el departamento del Cauca

Tropas del Ejército Nacional lograron frustrar el secuestro de cinco ciudadanos, incluido un menor de edad, durante un operativo desarrollado en la noche del domingo 30 de noviembre en el sector de La Cabuyera, en Popayán, Cauca.

De acuerdo con información oficial, la rápida reacción de unidades del Batallón de Infantería Liviana N.° 7 evitó que el grupo de personas fuera llevado por un conjunto armado ilegal que operaba en la zona.

“En el desarrollo de la operación se presentó un intercambio de disparos, en el que uno de los delincuentes resultó herido y posteriormente murió en un centro hospitalario”, afirmó el brigadier general Alirio Aponte Sepúlveda, comandante de la Vigésima Novena Brigada del Ejército.

En medio del enfrentamiento, un suboficial y una de las víctimas resultaron heridos y fueron atendidos en un centro asistencial.



Durante el operativo fueron incautados un arma de fuego, municiones de diferentes calibres, una memoria USB y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

“Las operaciones continúan de manera coordinada con la Policía Nacional, reforzando puestos de control, registros y presencia territorial para mantener la seguridad en el corredor vial y proteger a la comunidad de la región”, agregó el general Aponte.

La vía Panamericana ha sido escenario de recientes atentados contra la fuerza pública y de hechos criminales que afectan a la población civil, razón por la cual las autoridades han incrementado las medidas de seguridad en este corredor estratégico.