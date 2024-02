Ejército por asonada en Caldono: “Disidentes guardan el fusil debajo de la cama y salen a hostigar”

¿Qué pasó realmente en Caloto, Cauca? Es lo que muchos se preguntan luego de que se conocieran videos de una asonada contra un grupo de soldados adscritos a la Tercera División del Ejército este fin de semana, cuando adelantaban tareas de seguridad en la vereda Alto El Palo. Según las autoridades militares, este hecho dejó tres suboficiales y 15 soldados lesionados por golpes con objetos contundentes e, incluso, uno de ellos tuvo una herida por arma cortopunzante; todos fueron dados de alta después.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el general Federico Mejía, comandante del comando específico del Cauca, comentó que en el departamento del Cauca“parece que no hubiera cese al fuego". De acuerdo con el general, esto es un intento “desesperado” sin precedentes donde la guerrilla se está viendo afectada en sus economías ilícitas producto de los operativos en la zona.

“Es un acto premeditado que está ocurriendo no solo en el Cauca, sino en otras partes del país y es la instrumentalización por parte de estas estructuras, donde comienzan con la amenaza, las multas o destierro y muerte, como ya ha pasado con algunos líderes aquí, que no se someten a los designios en ir a las áreas donde están las tropas y sacarlas de allí”, precisó.

Publicidad

El general Mejía aclaró que dichas estructuras a las que se refiere son las disidencias de las Frac pertenecientes al Estado Mayor Central, las mismas que firmaron elcese al fuegoen medio de los diálogos con el Gobierno. Por eso, añadió, estas “se sienten supremamente incomodos” y de ahí los ataques, hostigamiento y asonadas de los últimos días.

“No es más y eso está en investigación por parte de la Fiscalía y gracias a los videos, son miembros de las estructuras Dagoberto Ramos totalmente encapuchados y pasa montañas. Guardan el fusil debajo de cama y salen a enfrentar mediante las asonadas a los soldados (…) Fue con machetes y cuchillos”, detalló.

Publicidad

Sobre las personas que aparecen en los videos que se difundieron del hecho, el general señaló que, los que iban con la cara tapada, “no son más que delincuentes”. En ese sentido, explicó que no se hicieron capturas en ese momento porque los soldados no podían identificar si uno de esos civiles era o no de la Dagoberto Ramos.

Además, se refirió a las versiones que indican que un civil murió en estos hechos. De acuerdo con él, al parecer, es alias ‘Chatarra’, quien habría sido asesinado en un ataque sicarial en la plazoleta de Miranda, Cauca, más no en Caldono: “No tiene nada que ver lo uno con lo otro”.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: