El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, denunció que grupos armados planean asesinarlo

El gobernador del cauca, Octavio Guzmán, denunció que está recibiendo amenazas, y que hay un plan para asesinarlo, por lo que sus medidas tuvieron que ser reforzadas de manera inmediata para proteger su vida. El mandatario, señaló que estas amenazas vendrían de grupos armados que delinquen en ese departamento.

Ante la gravedad del asunto, indicó que ya la Fiscalía, el Ejército y la Policía, conocen del supuesto plan que también incluiría a otros líderes sociales y políticos de la región, por lo que el riesgo es latente para los funcionarios públicos.

"Hay un plan para matar al gobernador del Cauca, y estamos protegiéndonos, pero siempre en el ejercicio del cargo, porque no podemos desamparar a los caucanos y caucanas que esperan que el gobierno departamental a través de la inversión de recursos sigamos ejecutando nuestros proyectos. Aquí yo creo que tenemos que cuidarnos todos en el departamento", dijo el gobernador del Cauca.

La denuncia fue dada a conocer al finalizar la ceremonia de transmisión de mando de la Tercera División del Ejército en Popayán, en el relevo del Brigadier General Federico Mejía al Brigadier General Javier Hernando Africano, quien estará a cargo de la región.

"Sabemos que hay una directriz de este bloque occidental porque seguramente soy uno de los que defienden las comunidades y trabajo de la mano de la fuerza pública, por eso están tomando estas amenazas en mi contra", manifestó Guzmán.



Líderes amenazados en el país

Y es que estas declaraciones se conocieron a pocas horas después de que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora de Valle, Dilian Francisca Toro, también manifestaran estar amenazados, plan de asesinato que fue descubierto en el Valle por parte del bloque de Búsqueda. A ellos también se suma, con la misma denuncia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y la concejala de la ciudad Claudia Carrasquilla.