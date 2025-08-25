Se abre noticia criminal tras amenazas contra alcalde de Cali y gobernadora del Valle

Ante la amenaza en contra del alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; la Fuerza Pública y Fiscalía desplegaron todo un operativo de investigación para determinar quiénes están detrás de estas intimidaciones.

Según se ha conocido, el riesgo que corren los mandatarios provendrían de la disidencia Jaime Martínez, mismo grupo autor de los atentados con explosivos registrados en Cali y Jamundí de los últimos meses.

"La información la obtuvimos ayer, estamos adelantando labores investigativas, ya se abrió una noticia criminal, esperamos contar con la colaboración de los afectados para obtener información. Tenemos todos los funcionarios de inteligencia tratando de verificar y prevenir cualquier acción en contra del señor alcalde y la señora gobernadora", señaló María Isabel Sarama, directora seccional de la Fiscalía en Cali.

Por su parte, el comandante de la policía Metropolitana de Cali, el general Henry Bello, indicó que la investigación está encaminada a esclarecer si hay posibles alianzas entre las disidencias y grupos criminales transnacionales, principalmente, organizaciones ilegales provenientes de Venezuela.

"Lo que hicimos como Policía fue reforzar el esquema de protección, también con nuestras patrullas de inteligencias anticipando cualquier hecho para aportar información de estos delincuentes de 'El Tren del Llano', mirar si hay miembros de este grupo en la ciudad, revisar también al interior de los órdenes de batalla de la 'Jaime Martínez' para establecer cuales son las personas que están implicadas", indicó el general Bello.

En las últimas semanas, se reforzó la seguridad de los mandatarios especialmente en eventos públicos, actos institucionales y otros lugares en los que estén presentes. Cabe recordar que a Cali llegó un equipo de 50 miembros de la fuerzas especiales antiterroristas urbanas del Ejército, quienes además de reforzar la seguridad en la ciudad e investigar los recientes hechos terroristas, reforzarán la protección del alcalde y la gobernadora.