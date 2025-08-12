El alcalde Federico Gutiérrez habría sido alertado de un supuesto plan para atentar contra su vida

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay prende las alarmas en Medellín: este martes se denunciará que el alcalde Federico Gutiérrez fue advertido de un supuesto plan de las disidencias para asesinarlo. Blu Radio conoció que el mandatario local no es el único en riesgo, ya que habría otro plan para asesinar a la concejala de la ciudad, Claudia Carrasquilla.

El lamentable desenlace del atentado contra el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, generó que en Medellín las autoridades extremaran medidas de seguridad debido a las amenazas detrás de algunos funcionarios públicos. Blu Radio conoció que uno de los objetivos sería el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien hace algunas semanas habría recibido información sobre un plan para atentar contra su vida y que será revelada este martes en rueda de prensa.

El reporte, que Blu Radio confirmó y validó con la Alcaldía de Medellín, llegó hasta la capital de Antioquia desde la Cárcel de Cómbita el pasado 26 de mayo, es decir, 10 días antes de que se perpetrara el atentado contra Miguel Uribe Turbay. La situación que se ha conocido indica que un preso de este establecimiento penitenciario entregó la información que pondría eventualmente en riesgo la vida de Federico Gutiérrez.

Según se pudo establecer, el detenido, que afirman es de alto perfil, aseguró que, “las guerrillas Farc destinaron ocho millones de dólares para asesinar a varios políticos de derecha”. Con esta información en donde se habla de Federico Gutiérrez, autoridades en la capital de Antioquia advirtieron a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional.

El organismo judicial, una vez fue informado de la grave denuncia, envió inmediatamente un auto a la Unidad Nacional de Protección con fecha del 27 de junio, en donde le pide con suma urgencia que se hiciera un estudio de riesgo para poder reforzar o tomar las respectivas acciones en favor de la integridad del mandatario local.

En el documento conocido por Blu Radio se lee que estas medidas buscan, “evitar posibles afectaciones a su seguridad personal o la de su familia”. Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación informó a las autoridades en la capital de Antioquia que se encontraba realizando las respectivas actividades de verificación e investigación con noticia criminal.

Publicidad

Pero no solo hay conocimiento por parte de estas dos entidades, ya que la Policía Nacional también fue alertada sobre las amenazas en contra de Federico Gutiérrez. En este sentido, Blu Radio conoció que la Fuerza Pública ha decidido reforzar la seguridad del alcalde de Medellín, mientras que su esquema de seguridad ha tenido que adoptar nuevas medidas para salvaguardar la integridad del mandatario.



Federico Gutiérrez no es el único objetivo en Medellín

Con la información de las amenazas a Gutiérrez, Blu Radio también conoció la situación de la concejal Claudia Carrasquilla, quien hace algunas semanas recibió información por parte de las autoridades de la ciudad en donde la exfiscal hace parte de una lista de supuestos objetivos que tienen las disidencias.

"He recibido información por parte de el alcalde de la ciudad de Medellín y su secretario de seguridad me informaron que yo me encontraba dentro de la lista que venimos siendo objetivo militar por parte del frente treinta y tres de las FARC", indicó Carrasquilla.

Por ahora se desconoce desde dónde llegó la información que pondría eventualmente en riesgo a Claudia Carrasquilla, sin embargo, la Unidad Nacional de Protección resolvió darle el nivel extraordinario de riesgo a la concejal, esto luego de que la misma Carrasquilla pidiera un estudio urgente de su seguridad.

Publicidad

"Yo, de manera inmediata, solicité a la Unidad Nacional de Protección que estudiara nuevamente el riesgo que yo tenía y ellos, como medida urgente, me asignaron un hombre de protección y un carro convencional", agregó.

Además, en la resolución conocida por Blu Radio se lee que la UNP le pide a la Policía Nacional que implemente dos hombres de protección para la concejal de Medellín, esto a parte del hombre destinado por la entidad. Asimismo, le solicitaron a la Fiscalía General de la Nacional que haga las investigaciones correspondientes a las denuncias hechas por Carrasquilla.

Finalmente, hay que mencionar que no es la primera vez que Carrasquilla ha sido objeto de amenazas, ya que el año anterior recibió intimidaciones por parte de frentes de las disidencias, así como información de un posible atentado en su contra ejecutado por La Terraza.