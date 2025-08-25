"En un minuto hicieron todo": general Gómez, director escuela de aviación de Cali, tras atentado

La ciudad de Cali aún siente la sacudida del atentado con explosivos registrado el pasado jueves a las afueras de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, ubicada en el barrio La Base. Un camión cargado con cilindros bomba explotó en cercanías de la institución castrense, dejando varios civiles heridos y generando zozobra en la capital del Valle del Cauca.

En entrevista con Mañanas Blu, el general Óscar Gómez, director de la escuela, relató cómo se desarrollaron los hechos y las medidas de seguridad que se han adoptado tras el ataque, que ha sido atribuido a disidencias de las FARC.

“La población civil fue la más afectada”

Aunque la detonación ocurrió a escasos metros de la institución militar, los uniformados resultaron ilesos. Solo dos integrantes de la Fuerza Aérea sufrieron lesiones menores y ya se encuentran recuperados en casa. Sin embargo, los mayores daños recayeron sobre la comunidad civil del sector.

“Afortunados de no tener en este momento que lamentar algo más difícil, pero sí lamentamos y reprochamos todas las afectaciones que tuvo el atentado contra la población civil, que fue quien recibió el impacto potente de ese carro que explotó”, expresó el general Gómez.El oficial destacó la solidaridad recibida por parte de la ciudadanía, que la noche posterior al atentado se manifestó en una velatón masiva frente a la base aérea.

Fue un acto de unidad y la manifestación fue grandísima. La gente participó en gran medida, los barrios cercanos a la base se unieron con un mensaje claro: la sociedad está cansada de tanta violencia y no puede seguir siendo afectada de esta manera subrayó.

Cómo se ejecutó el ataque en Cali

Según relató el general, los autores aprovecharon la congestión vial en la vía octava, un corredor de alto flujo de transporte de carga en Cali. Allí, dos camiones se detuvieron en un semáforo y en cuestión de segundos los atacantes ejecutaron la acción criminal.

“El tiempo del semáforo es un minuto que cambia de condición y en ese minuto hicieron lo que hicieron. Afortunadamente no se activó el segundo camión, sino estaríamos hablando de otra manera”, detalló.Los conductores de los vehículos, quienes serían integrantes de grupos armados residuales, descendieron rápidamente, encendieron la mecha de los explosivos y huyeron del lugar. La rápida identificación de los sospechosos por parte de la comunidad permitió que la Policía capturara al menos a uno de ellos.

Atentado en la base aérea de Cali deja varios muertos y decenas de heridos Foto: AFP

Seguridad en Cali tras el atentado

Ante los cuestionamientos sobre una posible disminución de la vigilancia alrededor de la Escuela Militar de Aviación, el general Gómez fue enfático en afirmar que la seguridad permanece activa, aunque reconoció la dificultad de controlar todos los vehículos en esa zona.

“La seguridad siempre está, la guardia siempre está vigilante, pero el terrorismo tiene la capacidad de camuflarse. Pretender detener toda la carga para poder entender qué vehículo lleva o no, se hace imposible por la cantidad de flujo”, explicó.Tras el ataque, se reforzaron las medidas en Cali con patrullajes conjuntos de Policía, Ejército y Fuerza Aeroespacial, además del despliegue de 50 hombres de las fuerzas especiales del Ejército para operaciones en coordinación con inteligencia militar.

¿Traslado de la base aérea?

En medio de la coyuntura, resurgió la discusión sobre la posible reubicación de la Escuela Militar de Aviación fuera del barrio La Base. No obstante, el general Gómez descartó que esa sea una alternativa viable en este momento.

“Nosotros no hemos hablado del tema de retirar la base. Es un activo estratégico importante para el país. Tratar de quitarla es como quitar un pedazo de las capacidades que tenemos para poder trabajar en conjunto”, afirmó.El oficial recordó que la institución ocupa 160 hectáreas con pista propia y múltiples instalaciones que resultan cruciales para la operatividad aérea y aeroespacial de las Fuerzas Militares en el suroccidente del país.

Más allá de los cuestionamientos y el dolor que dejó el ataque, el general Gómez envió un mensaje de resiliencia a los caleños y al país: “El terrorismo quiso amedrentar, pero encontró una sociedad unida. Este es un momento para entender que Colombia no puede seguir siendo golpeada de esta manera y que, pese a las dificultades, seguimos firmes en nuestra misión”.