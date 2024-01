Está subiendo el precio de algunos alimentos en Cali por culpa de la sequía

Con el paso de los días las altas temperaturas empiezan a pasar factura a los diversos sectores, en este caso el gremio de ganaderos reporta las graves consecuencias que trae el fenómeno de El Niño, especialmente en el precio de los alimentos.

Productos esenciales como la carne de res y la leche tendrán un aumento para el consumidor final, siendo el Valle del Cauca uno de los primeros departamentos en sufrir el impacto.

"La sequía que está llegando aquí al Valle es lamentable, esto incrementará en un 15 % el valor de los productos por los calores, ya no hay agua, el suelo no produce pasto y nuestro ganado se ponen muy flacos, entonces el ganado no va a subir de peso, por eso se incrementa el precio del ganado y la leche", explicó Libardo Espinal, ganadero de la región.

En ese sentido, manifestó que le ha tocado tomar drásticas medidas asociadas a las afectaciones de la temporada seca. "Me ha tocado sacrificar mi ganado porque no hay pasto en mis fincas, he tenido que comprar un insumo diferente al maíz y eso es costoso y no es beneficioso para uno como productor", añadió Espinal.

Esta situación, además, incrementará el precio de otros alimentos de la canasta familiar, especialmente de aquellos que se dan en climas de bajas temperaturas.

"El aguacate Hass, el arroz que requiere de grandes cantidades de agua, la caña de azúcar y otros productos como el maíz que se usa como alimentos para la producción porcícola y avícola, es un panorama desalentador", dijo Edgar López, vocero de los comerciantes de la galería de Santa Elena.

Finalmente, la Federación colombiana de ganaderos Fedegan también alertó que otras regiones también presentan un incremento en el precio de productos como la carne y la leche.