“Estamos pensando en poner denuncias penales”: Julián López tras 'encontronazo' en Palmira

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, denunció un incidente en el consejo de seguridad realizado en Palmira (Valle del Cauca), donde asegura que a uno de sus colaboradores le borraron material audiovisual.

“Estamos pensando en colocar denuncias penales por el caso. A uno del equipo de comunicaciones le quitaron el celular y borraron los videos, incluso de eliminados. Eso es muy grave”, señaló el congresista en diálogo con Mañanas Blu de Blu Radio.

De acuerdo con López, los equipos de comunicaciones de la Gobernación y de algunas alcaldías registraban las intervenciones de cada participante, pero su equipo fue víctima de este hecho.

El presidente de la Cámara también criticó las medidas de seguridad implementadas en el Valle. Aseguró que el Gobierno nacional y las autoridades locales se han limitado a acciones superficiales: “Se han dedicado es a soluciones cosméticas: entregar carros y algunas motos, comprar material de inteligencia… pero sin estrategia de fondo”.



López cuestionó además la labor de la gobernadora Dilian Francisca Toro, a quien acusó de priorizar acciones políticas sobre la seguridad: “Dilian responde por todo el departamento. Se ha metido a entregar cuanta cosa politiquera en las comunas de Cali. Ella es responsable y tiene que trabajar de manera articulada con lo que ocurre en Cali, Palmira, Buga y Buenaventura”.

El congresista no ocultó su inconformidad con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. “Me dejó desilusionado el MinDefensa. Espero que reconfigure la estrategia en el Valle del Cauca, porque seguimos en lo mismo con delitos como asesinatos y hurtos. El ministro que deje de ser comité de aplausos de Dilian y se dedique a trabajar”.

Finalmente, López recordó que la crisis de seguridad en la región no es nueva, pues lleva más de una década. Aunque reconoció avances en la reducción de desigualdades por parte del Gobierno nacional, advirtió que la estrategia en materia de seguridad sigue siendo deficiente.