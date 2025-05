"Estoy haciendo cultura": influencer caleño acusado de suplantar a un agente de tránsito

Recientemente, en inmediaciones del Bulevar del Oriente en Cali, las autoridades de movilidad sorprendieron al influenciador conocido como 'Kiko' haciéndose pasar como un agente de tránsito.

De inmediato se le hizo el llamado de atención por suplantar a la autoridad y se le indicó que no podía seguir generando contenido de este tipo, pues en sus redes sociales, el creador es reconocido por la temática de sus videos con el personaje de 'el Guarda'.

Tras este episodio este influenciador hizo una publicación donde aclara que nunca utilizó uniformes oficiales de la Secretaría de Movilidad de Cali y que su intención es crear conciencia en las vías para la comunidad del distrito de Aguablanca.

"Estoy haciendo es cultura, ¿por qué no se paran y hacen lo que yo hago?, no estoy suplantando la ley, aquí dice 'agente Kiko distrito' y esa es mi fecha de nacimiento, no entiendo por qué la gente es así. No hago esto para parar a las personas y pedir para la gaseosa, no. Yo hago cultura", se defendió el influenciador.

El creador de contenido explicó que esta dinámica la comenzó a aplicar en sus redes teniendo en cuenta que en el oriente de Cali es usual la comisión de infracciones de tránsito.

"Un agente de tránsito acá al distrito no se va a meter, porque la gente del distrito es pesada. ¿Qué hago yo? Entro acá, hago mis bromas y le creo cultura a la gente, no lo hago por nada malo", aclaró.

Por su parte, desde la secretaría de Movilidad se indicó que interpondrán la denuncia correspondiente contra este influencer, por suplantar las funciones de la autoridad de tránsito.