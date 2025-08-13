Festival Petronio Álvarez dejará ganancias hasta de cinco millones de dólares para Cali

Oficialmente se abrieron las puertas de la Casa Grande del Pacífico, donde el folclor, el arte, la cultura y los saberes ancestrales se convierten en los protagonistas. Desde este miércoles hasta el próximo lunes festivo, Cali suena al ritmo de la marimba y chirimía, con el festival Petronio Álvarez.

En esta edición serán más de 170 portadores de tradición los que van a participar de diferentes muestras artísticas y culturales. La apertura al público será desde las 10:00 de la mañana en la unidad deportiva Alberto Galindo, al sur de la ciudad.

El alcalde Alejandro Eder aseguró que, en medio del difícil momento que atraviesa el país, el Petronio es una oportunidad para recordar el valor de la unidad, resaltando así la alegría de las comunidades del Pacífico colombiano.

"Es un evento que reúne a más de 600.000 personas, ese fue el número de asistentes del año pasado y esperamos que este año sean muchos más. Es la Casa Grande del Pacífico, donde cabe todo el mundo, no es solo música, no es solo danza, también es arte, moda, artesanías, gastronomía y viche. Lo más importante es la unión y fusión de todo", indicó el mandatario caleño.



Invitada de honor

En esta edición se contará con invitados internacionales provenientes de países como Angola, Portugal y Reino Unido, además de decenas de talentos nacionales. La invitada de honor es la maestra Nidia Góngora quien será homenajeada por su trayectoria artística que ha contribuido al legado cultural del Pacífico.

"La proyección son 34.200 visitantes que estarían en nuestro Petronio, con una ocupación hotelera del 75%, aproximadamente el impacto económico es de cinco millones de dólares, y de total de visitantes casi el 20% de visitantes son extranjeros", indicó la secretaria de Desarrollo Económico de Cali, Mabel Lara.

El evento cuenta con todo un despliegue de seguridad con más de 800 uniformados de la Policía, para garantizar el orden para propios y turistas durante estos cinco días llenos de folclor y tradición. También está siendo vigilado desde un puesto de mando unificado para reaccionar inmediatamente ante cualquier necesidad.