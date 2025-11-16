En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Estados Unidos
Vehículos en Bogotá
Centro Democrático

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Fue abatido alias 'Veneno', cabecilla de las disidencias de las Farc en Valle y Cauca

Fue abatido alias 'Veneno', cabecilla de las disidencias de las Farc en Valle y Cauca

Este hombre habría participado activamente en ataques contra la fuerza pública ocurridos en los últimos dos años, incluyendo los registrados en Cali.

Publicidad

Publicidad

Publicidad