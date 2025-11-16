Fue abatido alias 'Veneno', cabecilla de las disidencias de las Farc en Valle y Cauca

En Buenos Aires, Cauca, fue abatido Jhon James Ararat, alias ‘Veneno’, cabecilla de una de las comisiones del frente ‘Jaime Martínez’, que delinquen en límites de este departamento con el Valle del Cauca.

Su muerte fue confirmada por el director de la Policía Nacional, el general William Rincón, a través de su cuenta de X, en la que señaló que fue el resultado de una operación en conjunto entre la Policía, la Fuerza Aérea y la Fiscalía.

Alias 'Veneno' habría participado activamente en ataques contra la fuerza pública ocurridos en los últimos dos años, en los departamentos de Cauca y Valle, incluyendo los registrados en Cali.

Este hombre tenía más de 15 años de trayectoria criminal, integrando el Frente 6 de las extintas Farc, y a pesar de haber participado en el proceso de paz con esta guerrilla, en el año 2020 se convirtió en el jefe de finanzas de la estructura 'Jaime Martínez'. En este grupo armado, se convirtió en el encargado de capacitar a los nuevos integrantes en el uso de drones y explosivos.



Al conocer este resultado, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, resaltó la acción de las autoridades para abatir a este disidente, y confirmó que la Policía Metropolitana de la ciudad participió en el operativo.

"Tuvieron un papel determinante para lograr este resultado en la lucha contra los criminales que vienen afectando la seguridad de los caleños con sus actos terroristas. Quiero resaltar el trabajo coordinado que permitió este duro golpe contra la estructura criminal de la ‘Jaime Martínez’, en el norte del Cauca", indicó el mandatario a través de un trino.