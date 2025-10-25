Fueron incautados más de 2 mil millones en insumos para narcotráfico y minería ilegal

En una operación conjunta entre la Armada de Colombia y el Ejército Nacional fueron inmovilizados insumos valorados en más de dos mil millones de pesos durante acciones en los departamentos de Bolívar y Chocó.

De acuerdo con el reporte, los Batallones Fluviales de Infantería de Marina No. 16 y 17 realizaron la incautación de 9.300 galones de ACPM y 35 toneladas de cemento en los municipios de Pinillos (Bolívar) y Quibdó (Chocó).

El material era transportado sin los certificados de carencia y registro exigidos para el manejo de sustancias químicas controladas, lo que lo convierte en un insumo clave dentro de las actividades ilegales.

“Con esta operación se logra afectar directamente la cadena logística de las organizaciones al servicio del narcotráfico, que emplean estos insumos para la producción de alcaloides y la minería ilegal”, señaló la Brigada de Infantería de Marina No. 1 en un comunicado oficial.



Las Fuerzas Militares reiteraron su compromiso de mantener operaciones sostenidas en todo el territorio nacional para contrarrestar los delitos que financian la violencia y afectan el medioambiente. También hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie de manera oportuna cualquier actividad ilícita ante las autoridades competentes.