Fuertes lluvias provocaron deslizamientos y bloqueos viales en zona rural de Ginebra, Valle

Con maquinaria amarilla, los diferentes organismos de socorro tuvieron que llegar hasta la vereda Barranco Alto, en un sector conocido como San Felipe, donde un derrumbe de tierra provocado por el intenso aguacero de los últimos días bloqueó la vía, impidiendo el paso de todo tipo de vehículos.

En el lugar fue necesario remover alrededor de 1.000 metros cúbicos de material que mantenían restringido el paso, afectando la movilidad de cerca de 100 familias hacia otros municipios del departamento del Valle del Cauca.

"En este momento nos encontramos con maquinaria amarilla atendiendo este punto que impide tanto el paso a estudiantes como al campesinado con sus productos, los cuales bajan hacia la zona rural y donde haremos una intervención donde habrá colaboración tanto de la comunidad, de la Gobernación del Valle y especialmente de la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres", dijo Francisco Javier Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle.

Gobernación del Valle.

Las autoridades indicaron que mantienen un monitoreo permanente en la zona para atender de manera oportuna las emergencias que se puedan presentar durante la actual temporada de lluvias que está perjudicando a la población.



"En este momento se nos han presentado unos derrumbes por la ola invernal y en este momento nos encontramos con maquinaria amarilla para remover el derrumbe del punto San Felipe Barranco Alto, el cual también sufrió una obstrucción de la vía”, manifestó Diego Fernando Amaya, habitante de la vereda Barranco Alto.

Y es que otros puntos de Ginebra también están siendo intervenidos, como el caso de la vereda Novilleras, en la parte donde hay otro derrumbe que está bloqueando la vía. Desde la Secretaria de Gestion del Riesgo indicaron que se están atendiendo otras emergencias tanto en el centro, sur y norte del departamento ocasionadas por las lluvias de los últimos días.