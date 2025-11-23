En vivo
Fuertes lluvias provocaron deslizamientos y bloqueos viales en zona rural de Ginebra, Valle

Fuertes lluvias provocaron deslizamientos y bloqueos viales en zona rural de Ginebra, Valle

Una de las emergencias se registró en la vereda Barranco Alto, en el punto San Felipe, donde un movimiento en masa de gran magnitud bloqueó la movilidad de más de 100 familias.

