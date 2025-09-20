Tres muertos y un herido dejó masacre en zona rural de Ginebra, Valle del Cauca

El triple homicidio ocurrió en la vereda Cocuyos Alto, zona rural del municipio de Ginebra, en el Valle del Cauca. Los hechos se registraron hacia las 10:30 p. m.

Hombres armados que se identificaron como guerrilleros llegaron hasta una vivienda y obligaron a salir a cuatro personas, todos miembros de una misma familia conocidos como 'Los Tolimitas'.

Las víctimas fueron identificadas como Yilber Adrián López, de 46 años; Pablo Auce, de 27 años; y el menor Jhoan López Díaz, de 16 años, mientras que su hermano gemelo, Johan López Díaz, de 16 años, logró sobrevivir, quedando herido en el lugar y posteriormente siendo trasladado a un centro asistencial.

Tres personas, entre ellas un menor de edad, fueron asesinadas en Ginebra, Valle del Cauca, Corregimiento Los Cocuyos, por hombres armados que se identificaron como guerrilleros. Un cuarto joven resultó herido. Esta sería la masacre número 60 en lo corrido del 2025 #VocesySonidos pic.twitter.com/RmpxEMfmEn — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 20, 2025

De acuerdo con las primeras informaciones, las víctimas fueron alejadas unos cincuenta metros de la vivienda hacia una vía rural, donde los obligaron a arrodillarse para luego asesinarlos con tiros de gracia.



Desde Indepaz rechazaron este hecho de violencia y afirmaron que esta sería la masacre número 60 en lo corrido de 2025 en el Valle del Cauca.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 010 de 2024, en la que advierte sobre una disputa territorial entre el frente Adán Izquierdo del Estado Mayor Central y el frente 57 'Yair Bermúdez' en Ginebra. Estas organizaciones delincuenciales buscan consolidar el control en las zonas rurales para asegurar rutas de movilidad, logística y narcotráfico.

Las autoridades aún no se han pronunciado oficialmente sobre lo sucedido.