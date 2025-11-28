Gobernación del Valle y Minga de Cali alcanzan acuerdos tras 46 horas de bloqueo

La Gobernación del Valle del Cauca y la Minga Cali lograron llegar a un acuerdo este viernes, luego de una mesa interinstitucional que permitió levantar las 46 horas de permanencia y bloqueo en la entrada del Palacio de San Francisco.

En el encuentro participaron representantes de la Comisión de Paz de la Presidencia de la República y del Ministerio del Interior, quienes acompañaron el proceso de mediación.

La protesta había iniciado el pasado miércoles, cuando integrantes de la Minga Cali bloquearon las entradas y salidas del edificio de la Gobernación, exigiendo ser escuchados por las autoridades nacionales. La jornada afectó el funcionamiento institucional y perjudicó a cientos de ciudadanos que no pudieron realizar trámites administrativos.

Ante la situación, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) y solicitó la intervención del Gobierno Nacional, al considerar que “se trataba de una protesta contra el Gobierno Nacional y no contra el departamento”.



Tras varias horas de diálogo, Jorge Orozco, enlace de la Consejería Comisionada de Paz de la Presidencia de la República, anunció que se alcanzó un acuerdo para implementar una Ruta Humanitaria que visitará las fincas ocupadas actualmente por la Minga Cali.

“Esta ruta es importante para conocer en territorio lo que está pasando en estos espacios, saber qué ha venido sucediendo y llevar una oferta institucional”, afirmó Orozco.

Con el levantamiento del bloqueo, la Gobernación informó que la atención al público se reanudará con normalidad. Óscar Armando Trujillo, director de la DADI, confirmó que los servicios para los contribuyentes ya operan sin restricciones.