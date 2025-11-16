Gobernador del Cauca pide al presidente Petro iniciar bombardeos en su departamento

Han sido 12 los municipios del departamento del Cauca que tan solo esta semana, han sido atacados por las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’, al parecer, en retaliación a la ofensiva que adelanta la fuerza pública contra este grupo armado en el Guaviare.

El más se reciente se registró el sábado en la mañana, el corregimiento de Mondomo de Santander de Quilichao fue atacado durante más de hora y media con drones, cilindros y ráfagas de fusil, una situación en la que resultaron lesionados cuatro soldados y seis civiles.

Ante este preocupante panorama de orden público, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro para que dé luz verde a los bombarderos en su departamento.

"Señor presidente, así como se tomaron decisiones firmes en el Guaviare, si es necesario adoptar medidas de la misma contundencia en el Cauca, hágalo. Por la vida e integridad de nuestro pueblo, no podemos seguir en esta situación que somete a las comunidades a la muerte, el miedo, al encierro y la destrucción. Es urgente la militarización total de la vía Panamericana", señaló el gobernador.



Esta última solicitud de la vía Panamericana está relacionada con los constantes retenes ilegales que se han registrado en diferentes sectores, donde los disidentes intimidan, asaltan y amenazan a los transportadores, y en otras ocasiones los obligan a atravesar sus vehículos para impedir el paso de la fuerza pública.