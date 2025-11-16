En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Gobernador del Cauca pide al presidente Petro iniciar bombardeos en su departamento

Gobernador del Cauca pide al presidente Petro iniciar bombardeos en su departamento

También pidió la militarización total de la vía Panamericana.

