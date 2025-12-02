En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Gobernadora del Valle alerta por crisis en el sistema de salud y contradice al Ministerio de Salud

Gobernadora del Valle alerta por crisis en el sistema de salud y contradice al Ministerio de Salud

La gobernadora señaló que la escasez de financiación ha generado afectaciones directas en la atención: suspensión de tratamientos, demoras en la entrega de medicamentos y retrasos en procedimientos esenciales para los pacientes.

