Gobernadora del Valle alerta por crisis en el sistema de salud y contradice al Ministerio de Salud

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expresó nuevamente su preocupación por el deterioro del sistema de salud en el departamento y respondió al Ministerio de Salud, que, recientemente, aseguró que los giros de la ADRES se realizan de manera oportuna.

La mandataria desmintió esa afirmación y advirtió que la falta de flujo de recursos está agudizando una crisis financiera que pone en riesgo la vida de los vallecaucanos. Según la gobernadora, ya se han registrado 20 muertes relacionadas con la interrupción de tratamientos médicos que dependen de estos recursos.

"Las cifras no mienten, si hay un incremento de muertes de pacientes con enfermedades huérfanas, discontinuidad de tratamientos. Eso nos ha reportado 20 vallecaucanos que perdieron la ida como conscuencia de la interrupción de su tratamiento"

La gobernadora señaló que la escasez de financiación ha generado afectaciones directas en la atención: suspensión de tratamientos, demoras en la entrega de medicamentos y retrasos en procedimientos esenciales para los pacientes.



"Haciendo un cálculo de los recursos que el departamento debe recibir tiene que ser cercana a los 8 billones de pesos, y usted confirma un giro de 4.7 Billones, por lo tanto, se han incrementado las quejas y reclamos por la demora y suspensión de tratamientos", finalizó Dilian Francisco Toro gobernadora del Valle.

Ante este panorama, la mandataria envió una carta al Ministerio de Salud solicitando acciones urgentes para estabilizar el sistema. Su intención es visibilizar la gravedad de la situación y exigir medidas inmediatas que garanticen la continuidad de los servicios de salud en el departamento.

