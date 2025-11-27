Gobierno y Alcaldía de Popayán ofrecen millonarias recompensas por crimen de teniente coronel

Luego de un consejo de seguridad extraordinario convocado tras el asesinato del teniente coronel Rafael Granados Rueda, oficial del Ejército Nacional adscrito al Grupo de Operaciones de la Brigada Contra el Narcotráfico N.° 3 en Popayán, las autoridades anunciaron una millonaria recompensa para ubicar a los responsables.

El Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de hasta $200 millones por información que permita dar con el paradero de los responsables.

“El cobarde asesinato de nuestro teniente coronel Rafael Granados Rueda no quedará impune. Este repudiable crimen contra un oficial de nuestra Brigada es un ataque directo a nuestro Ejército y, por ende, a Colombia. No descansaremos hasta que los responsables sean ubicados y llevados ante la justicia”, escribió el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en su cuenta de X.

A esta suma se agrega la recompensa anunciada por la Alcaldía de Popayán, tras rechazar el asesinato del oficial, quien se desplazaba en un vehículo particular blanco cuando fue interceptado por hombres armados que se movilizaban en motocicleta.



“Este hecho atroz nos duele como ciudad y lo rechazamos con total claridad. Acompañamos a su familia y a nuestro Ejército Nacional en este momento de dolor. Tras el consejo de seguridad anunciamos una recompensa de hasta $30 millones para dar con los responsables”, indicó el alcalde Juan Carlos Muñoz.

El ataque ocurrió en inmediaciones de las casas fiscales del sector La Toscana, una zona residencial cercana a instalaciones militares.

Las autoridades también confirmaron que durante este fin de semana se reforzará la seguridad con mayor presencia de la fuerza pública para evitar nuevos hechos lamentables.