Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Gobierno y Alcaldía de Popayán ofrecen millonarias recompensas por crimen de teniente coronel

Gobierno y Alcaldía de Popayán ofrecen millonarias recompensas por crimen de teniente coronel

Desde Ministerio de Defensa se ofreció una recompensa de hasta $200 millones y la Alcaldía de Popayán, por su parte, ofreció $30 millones. Las medidas de seguridad serán reforzadas este fin de semana

Ofrecen hasta $230 millones para capturar a responsables del asesinato de oficial del Ejército en Popayán.
Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de nov, 2025

