Golpe al Clan del Golfo en Chocó: incautan casi una tonelada de droga avaluada en US$15 millones

En medio de las operaciones ofensivas contra el narcotráfico en el departamento del Chocó, la Armada incautó cerca de una tonelada de alcaloides avaluados en más de 15 millones de dólares pertenecientes al Clan del Golfo. Según las autoridades, la droga equivalía a más de 700.000 dosis que iban a ser distribuidas en mercados internacionales.

La primera operación se registró en el municipio de Juradó, cuando tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 23, en coordinación con la Fiscalía Séptima Seccional de Quibdó, adelantaron un allanamiento en una vivienda del barrio Pueblo Viejo. Allí fue capturada una persona y hallados 649 paquetes de marihuana ocultos.

Golpe al Clan del Golfo en Chocó Foto: Armada

La segunda operación fue resultado de labores de inteligencia naval que ubicaron una motonave sospechosa navegando por el océano Pacífico. Una Unidad de reacción rápida de guardacostas interceptó la embarcación a la altura de Punta Ardita, donde sus ocupantes encallaron el bote y huyeron, dejando atrás varios bultos escondidos entre las rocas.

Al inspeccionarlos, los infantes de marina encontraron 240 paquetes con clorhidrato de cocaína y 92 con marihuana.



El material incautado fue trasladado al Batallón de Infantería de Marina No. 23, en Bahía Solano, donde técnicos del CTI confirmaron, mediante pruebas preliminares, que se trataba de 240 kilogramos de cocaína y 677 de marihuana.

El capturado y la droga quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras las autoridades subrayaron que este resultado representa un nuevo golpe a las finanzas criminales del Clan del Golfo en el Pacífico colombiano.