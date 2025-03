Gracias a un buen corazón, Sergio consiguió medicamentos que no le dio la Nueva EPS en Cali

Sergio Isaac, un hombre de 72 años, madrugó desde las 3:00 de la mañana para conseguir turno para la entrega de sus medicamentos en el dispensario Disfarma, ubicado en la avenida de las Américas en Cali , Valle del Cauca.

Es un paciente que tiene un diagnóstico de diabetes desde hace varios años. Su hija también está afiliada a la EPS, quien sufre de lupus y necesita de urgencia medicamentos para tratar su enfermedad.

A pesar del esfuerzo que hizo el usuario, no logró conseguir ficha para ser atendido y fue tanto su desespero que decidió bloquear junto con otros usuarios, la avenida de las Américas de Cali: "Madrugué desde las 3:00 de la mañana, cómo es posible que ya no consiga turno, estoy desesperado ya no sé que más hacer, la vida de mi hija está en riesgo, yo solo pido los medicamentos para ella", dijo Sergio Isaac.

En medio de una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, el paciente fue escuchado por un alto ejecutivo, quien decidió ayudarlo con la compra de sus medicamentos para tres meses.

"Me dijo que me iba a ayudar y que me iba a mandar medicamentos para tres meses para mí y para mi hija, medicamentos muy costoso, que mi Dios lo bendiga, en este mundo todavía hay personas buenas, no todos somos malos", expresó el usuario.

Después de vivir un tormento, don Sergio pudo adquirir los medicamentos, ya que completaba más de tres meses detrás de ellos; sin embargo, el drama continúa para cientos de usuarios de la EPS tanto de Cali, como de otros municipios como Palmira, Buenaventura y Yumbo.