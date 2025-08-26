Gremio hotelero de Cali reporta cancelación de reservas de extranjeros tras atentado

El sector hotelero de Cali empieza a registrar las primeras cancelaciones por parte de visitantes extranjeros tras el atentado terrorista de la base aérea Marco Fidel Suárez, la semana pasada. Es por esta razón que se está ideando un plan especial para incentivar el turismo en la ciudad, especialmente enfocado en los extranjeros.

Y es que las cancelaciones de las reservas en los hoteles se dieron, luego de la alerta que emitió el gobierno de los Estados Unidos para que los ciudadanos americanos se abstuvieran de visitar a Cali y el Valle del Cauca, relacionados con temas de inseguridad, como los atentados.

“Tenemos algunas cancelaciones y eso es en el periodo del fin de semana. Tuvimos una cancelación como de 16 puntos en la capacidad de la ocupación hotelera y este fin de semana nuevamente viene tomando el curso, pero quiero que recordemos que la participación de los extranjeros de los Estados Unidos es bastante positiva y, por ejemplo, ellos prefieren a Colombia sobre otros países”, dijo Diego Ospina, director de Cotelco Valle.

Por su parte, la secretaria encargada de turismo de Cali, Mabel Lara, indicó que todas las autoridades y el gremio están organizando diferentes estrategias que permitan dejar en claro que el atentado fue un hecho particular y que no existe un riesgo permanente en la ciudad.

“Es una realidad, hoy tenemos una amenaza de cancelación de eventos por obvias razones, sin embargo, con el secretario de seguridad estamos dando todas las garantías para que se realicen los eventos en Cali, y son eventos privados, y es importante para la reactivación de la economía de la ciudad y cuando pasa esto, el turismo crece, y somos positivos porque Cali lo merece, Cali se levanta y queremos más turistas acá en la ciudad“, expresó Lara.

En los últimos días se han reforzado los controles de seguridad, especialmente con la llegada de 50 miembros de las fuerzas antiterroristas del Ejército. La Policía, por su parte, está haciendo controles en las calles, especialmente en las entradas desde Jamundí y Candelaria.

