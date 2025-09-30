Gremios y sindicatos rechazan declaraciones de Irene Vélez a la agroindustria azucarera

Tras las declaraciones de Irene Vélez, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre los cultivos de caña de azúcar en un foro de la Semana de la Biodiversidad en Cali, Valle del Cauca, se conocieron las primeras reacciones de diferentes gremios que cuestionaron a la funcionaria.

“Este Valle tiene que cambiar y es la oportunidad perfecta para que soñemos un valle distinto, que vaya más allá del cultivo de caña de azúcar, que tanto daño le ha hecho al suelo, al agua y a las comunidades. La expansión de la caña de azúcar ha sido un desastre ecológico, y no solo ecológico, sino también social”, manifestó Vélez.

Ante estas declaraciones, la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) seccional Valle del Cauca, en nombre de sus federaciones y sindicatos afiliados del sector agroindustria de la caña, expresó su molestia a través de un comunicado.

Irene Vélez Foto: @IreneVelezT

“Resulta profundamente preocupante que desde una alta dignidad del Estado se desconozca el papel estratégico que cumple la agroindustria azucarera en el desarrollo sostenible, económico, social y ambiental de la región y del país. Este sector ha sido motor de empleo formal y digno para miles de familias, ha impulsado procesos de innovación en energías limpias y ha contribuido a la construcción de tejido social en departamentos como Cauca, Valle, Risaralda y en Colombia entera”, señaló la organización en un comunicado.



De igual forma, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Dulce advirtió su preocupación por la propuesta del Gobierno de eliminar los subsidios al etanol.

“Esta medida, además de desconocer la importancia estratégica de nuestra agroindustria, amenaza la estabilidad económica y social de miles de familias que dependen directamente de ella. Los subsidios han sido fundamentales para mantener la competitividad de nuestros productos, promover prácticas sostenibles y reducir emisiones contaminantes”, indicó el sindicato en su pronunciamiento.

A los cuestionamientos también se sumó la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, quien señaló que la ministra está atacando desde la ignorancia al gremio de la caña de azúcar, que en el suroccidente del país genera cientos de empleos y mueve toda la economía de la región.

