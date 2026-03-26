Habitantes de Buenaventura, atemorizados por el regreso de balaceras a las calles de los barrios

Los habitantes de la comuna siete de Buenaventura pasaron una noche de terror, debido a las balaceras registradas en plena vía pública, en medio de un enfrentamiento entre las bandas criminales que delinquen en el Distrito.

Encerradas en sus casas intentando resguardarse, las comunidades de los barrios San Francisco, Juan XXIII y sus alrededores grabaron los momentos de tensión que vivieron.

La situación es alarmante, debido al incremento de los ataques entre Shottas y Espartanos de los últimos días.

En esta semana han sido asesinadas seis personas, mientras que en lo corrido del mes de marzo se han registrado 15 homicidios en el distrito, la mayoría de los casos están involucrados con la disputa entre Shottas y Espartanos.



"La mayoría de hechos son ajustes de cuentas entre algunos grupos delincuenciales o estructuras que delinquen aquí en la ciudad. Son ajustes internos y también entre estructuras que definitivamente lo que han derivado es en los hechos de vida y también algunas personas lesionadas al interior de estas estructuras, y lo que hacen es llevarlos al centro asistencial y dejarlos abandonados", señaló el coronel Gustavo Chaparro, comandante del distrito de Policía de Buenaventura.

La violencia no solo está afectando a los integrantes de estos grupos criminales sino a toda la comunidad, pues a lo largo de este mes, las balaceras han dejado heridos a cinco menores de edad, que se encontraban cerca a los sitios donde se desataban los intercambios de disparos.

"Son hechos que no dejan de preocupar día a día, son eventos colaterales que en algunos casos se han presentado por disparos al aire o por balas perdidas y que desafortunadamente han afectado la integridad de menores", aseguró el coronel Chaparro.

