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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Habitantes de Buenaventura, atemorizados por el regreso de balaceras a las calles de los barrios

Habitantes de Buenaventura, atemorizados por el regreso de balaceras a las calles de los barrios

En lo corrido del mes de marzo se han registrado 15 homicidios en el distrito, la mayoría de los casos están involucrados con la disputa entre bandas criminales.

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