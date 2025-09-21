En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Incautan cargamento de marihuana oculto entre frutas a disidencias en el Cauca

Incautan cargamento de marihuana oculto entre frutas a disidencias en el Cauca

La droga, avaluada en 400 millones de pesos y perteneciente al frente ‘Dagoberto Ramos Ortiz’, iba con destino a Ecuador. Con esta incautación, la Policía suma 240 toneladas de marihuana decomisadas en lo corrido de 2025.

Frutas - referencia.jpg
Frutas - referencia //
Foto: AFP
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 21 de sept, 2025

Cuatro toneladas de marihuana fueron incautadas en un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército en la vía que conecta Mojarras con el sector de El Patía, en el departamento del Cauca.

La droga, que pertenecía al frente ‘Dagoberto Ramos Ortiz’, una de las estructuras de las disidencias de las FARC, iba oculta en cajas con frutas para intentar pasar desapercibida. El vehículo había salido desde Inzá, en Cauca, y tenía como destino final Ecuador, tras un recorrido por Ipiales, en Nariño.

Drogas / Marihuana
Drogas / Marihuana
Foto: AFP

Según las autoridades, con esta operación se evitó que más de ocho millones de dosis de marihuana, avaluadas en 400 millones de pesos, llegaran al mercado ilegal.

El hallazgo se enmarca en la ofensiva contra el multicrimen que adelantan las fuerzas militares y de policía en esta región del país, una de las más golpeadas por el narcotráfico.

Con este resultado, la Policía Nacional reportó que, en lo corrido de 2025, ya se han incautado 240 toneladas de marihuana en diferentes operaciones, debilitando así las finanzas de los grupos ilegales que operan en el suroccidente colombiano.

