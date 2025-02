Indígenas mantienen el bloqueo en el puente internacional de Rumichaca, frontera con Ecuador

Tras cumplirse 24 horas del bloqueo del puente internacional de Rumichaca en el lado colombiano, las autoridades de 31 resguardos indígenas de los pueblos Pastos, Awá y Quillacinga en Nariño advirtieron que, si el Gobierno de Ecuador no reconstruye los puentes peatonales y se compromete a no destruir más pasos ancestrales en la zona de frontera, el tráfico vehicular de carga se suspenderá por el tiempo que sea necesario, sin importar las consecuencias.

Enrique Rosales, gobernador del resguardo indígena de Mayasquer, declaró a Blu Radio que el único paso garantizado por ahora es para las misiones médicas. Además, enfatizó que el gobierno ecuatoriano debe respetar los derechos fundamentales de los pueblos originarios que habitan el cordón fronterizo.

“Lo que hemos manifestado desde aquí es que no nos levantaremos bajo ninguna circunstancia hasta que se resuelvan los problemas de raíz y el Gobierno de Ecuador diga públicamente cuáles son las pruebas que tiene sobre el supuesto paso de droga, armas y explosivos por los puentes peatonales que destruyó en la zona rural de Cumbal, en el sur de Nariño”, afirmó Rosales.

El líder indígena advirtió que, si no se reconstruyen los puentes que Ecuador califica como ilegales y no se formalizan estos pasos, las comunidades indígenas mantendrán el plantón el tiempo que sea necesario.

Rosales también aseguró que las manifestaciones serán más contundentes y constantes: "Si no hay una respuesta positiva a nuestras peticiones, la concentración y la toma pacífica del puente internacional se intensificarán", subrayó.

“Hemos habilitado un corredor humanitario porque, independientemente de nuestra protesta, no vamos a ser cómplices de la violación de los derechos fundamentales. Por eso, solo se permitirá el paso peatonal a mujeres embarazadas, personas enfermas, discapacitados, adultos mayores y ambulancias con pacientes debidamente certificados”, explicó Rosales.

Asimismo, exigió la presencia de funcionarios de alto nivel, es decir, ministros. "Si no llegan hasta el viernes, las cosas van a cambiar. Aunque se lograron algunos avances, esto no es suficiente, porque siempre hemos llamado al diálogo y nadie nos ha escuchado", indicó el líder indígena.

"Debemos reiterar que exigimos el respeto a nuestros derechos fundamentales, como la educación, la salud y la libre circulación, que es un derecho universal. Los dos gobiernos deben garantizarnos la posibilidad de continuar con nuestras interacciones sociales, culturales y espirituales en este corredor fronterizo, así como el desarrollo de nuestras economías ancestrales, sin que sean criminalizadas", añadió.

Rosales enfatizó que el gobierno ecuatoriano debe demostrar que los puentes destruidos eran utilizados para movilizar explosivos, municiones y material de guerra: "No aceptaremos la presencia de otras autoridades que no sean ministros para intentar convencernos de levantar el plantón, porque esta afectación no solo involucra a las autoridades de Mayasquer, sino también a todos los pueblos indígenas y habitantes del cordón fronterizo", afirmó.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Nariño, Benildo Estupiñán, y el subsecretario de Derechos Humanos y Paz, Alex González, informaron que, tras la primera reunión de más de ocho horas, el Gobierno ecuatoriano anunció la suspensión temporal de la destrucción de otros puentes ancestrales. Estos pasos, fundamentales para la comunicación terrestre entre ambas naciones, están ubicados en municipios fronterizos de los departamentos de Nariño y Putumayo.