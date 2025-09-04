Inescrupulosos cobran hasta $500.000 por inscripciones al programa ValleINN Más

La Gobernación del Valle del Cauca alertó a la comunidad sobre inescrupulosos que están solicitando dinero a cambio de supuestas inscripciones al programa Fondo ValleINN Más. Las denuncias llegan de Buenaventura y Cali, donde ya algunos emprendedores han sido engañados.

“Queremos informarle a todos los vallecaucanos, especialmente a los ciudadanos bonaverenses, que hemos recibido denuncias de una presunta estafa, donde inescrupulosos están pidiendo hasta 500.000 pesos para hacerlos ganar, supuestamente beneficios del Fondo ValleINN Más. Aclararles que el Fondo ValleINN Más ya cerró su convocatoria, está en el proceso de ejecución y que no hay la mínima posibilidad de inscripciones nuevas en este momento”, indicó Óscar Eduardo Vivas, secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo del Valle.

Asimismo, precisó que, como el Fondo ValleINN Más y todos los programas del gobierno departamental, son procesos gratuitos y transparentes y con unas reglas bien establecidas desde el principio.

“En estos momentos nuestros gestores están atendiendo, preparando y entrenando a los emprendedores que quieren participar, pero no estamos inscribiendo”, anotó el secretario.

Los emprendedores pueden informarse y estar atentos de las convocatorias a través de los canales oficiales y redes sociales de la Gobernación del Valle del Cauca para conocer la información veraz.