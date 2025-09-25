Investigan presunto caso de abuso de autoridad en el oriente de Cali

En el oriente de Cali hay indignación ante un presunto caso de abuso de autoridad, ocurrido en el barrio Potrero Grande, donde un patrullero de la Policía al parecer golpeó con su bolillo a una mujer, quien con su cuerpo evitaba que su hijo fuera detenido tras haber participado en una riña.

Los uniformados habían llegado al sitio para atender este caso de intolerancia, el cual se había convertido en una batalla campal en medio de la calle.

A nivel interno de la Policía se inició una investigación disciplinaria para determinar si de verdad hubo exceso de fuerza por parte del patrullero, mientras tanto, desde la alcaldía de Cali hacen un llamado a la tolerancia, especialmente en espacios de celebraciones familiares.

“Conflictos entre familias, conflictos entre amigos que terminan siendo lesiones personales y hasta homicidios. Hay que rechazar esos comportamientos porque requieren un gran esfuerzo institucional y son comportamientos entre adultos: mal manejo del consumo del alcohol, mal manejo del conflicto genera las capacidades que se requieren para mayor acción contra la criminalidad terminen siendo para contención de estos hechos”, dijo Jairo García, secretario de seguridad de Cali.



Durante las próximas horas se reforzarán los patrullajes en este barrio del oriente de Cali para evitar más actos de intolerancia entre la comunidad misma y por parte de las personas a la fuerza pública.