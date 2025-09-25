Banda de alias 'Chinga Pipe' estaría detrás del ataque a carro del director del Inpec en Cali

Mientras avanza la búsqueda de los responsables del ataque contra el vehículo del director regional del INPEC en Cali, las autoridades revelaron la primera hipótesis del caso, que apunta a una retaliación de bandas criminales contra esta entidad.

Según la Policía Metropolitana de Cali, este ataque habría sido una reacción a modificaciones que recientemente se han realizado al interior de la cárcel de Villa Hermosa, específicamente el traslado de alias 'Chinga Pipe', líder de una peligrosa banda que delinque en el oriente de la ciudad, quien recientemente fue enviado a Girón, Santander.

"Este delincuente 'Chinga Pipe' lo trasladamos hace 15 días y esto obedece a esos controles que se están adelantando por la Policía y el INPEC al interior de los centros penitenciarios. También el pasado martes hicimos operativos en las cárceles de Villa Hermosa y Jamundí, y esto obedece a un mecanismo que ellos utilizan para generar zozobra de acuerdo a los operativos", dijo el general Henry Bello, comandante de la Policía de Cali.

El ataque se registró alrededor de las diez de la noche, en inmediaciones de la avenida 2da norte con Calle 23A, donde actualmente se ubica la sede regional occidental del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, cuando una granada fue lanzada por hombres en motocicleta, contra una camioneta de la UNP asignada al director regional de la institución, Guillermo Andrés Gonzáles Andrade.



Cabe señalar que justo hace una semana, otro explosivo había sido lanzado contra la cárcel de Villa Hermosa, hecho que dejó varias afectaciones materiales. Las autoridades confirmaron que ambos hechos estarían relacionados entre sí.

"La información que tenemos es que todas las actividades que se han venido haciendo, controles dentro de este establecimiento carcelario está generando este tipo de actuaciones, pero vamos a continuar en coordinación con el INPEC previniendo estos hechos e identificando a los responsables para capturarlos" señaló el secretario de seguridad de Cali, Jairo García.

Hay que tener en cuenta que recientemente el alias de 'Chinga Pipe' ha resonado en los últimos hechos de violencia ocurridos en la capital vallecaucana, pues están relacionados a la guerra que este criminal sostiene con alias 'Dimax'. Días atrás se había atacado una vivienda con una granada, y hace más de un mes 'Chinga Pipe' había sido capturado portando un fusil.