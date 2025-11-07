La ladera de Cali, una vida 20 pasos más cerca del cielo

Durante varias décadas, la comuna 20 de Cali ha sido señalada como una zona de riesgo, marginada y menospreciada por el resto de la ciudad; sin embargo, la realidad de las familias que habitan en ella alberga valores, principios, sueños y talentos que permiten ver la mejor cara de la vida.

En los últimos años, los once barrios de la comuna 20 han sido escenario de diferentes problemáticas sociales, producto de la violencia y la desigualdad. No obstante, ese imaginario colectivo se desvanece al adentrarse en sus rincones y callejones, conociendo a la comunidad.

“Existen diferentes rutas, visitas guiadas al territorio, espacios muy bonitos para conocer; hay miradores, mucha cultura y mucho grafiti, como pueden ver, así que lleguen, todo el mundo está invitado”, aseguró Alexander Ríos, conocido artísticamente como El Viejo, productor musical de la comuna 20.

Una de las principales cualidades de los habitantes de esta zona, ubicada en la ladera de Cali, es el trabajo colectivo, donde el bienestar de la comunidad prevalece sobre los intereses personales.



Siloé, comuna 20 de Cali. Foto: Blu Radio.

“Somos gente con sueños, gente que se levanta todos los días a luchársela; artistas que piensan y narran el barrio de manera distinta. Aquí no hay una narración judicial, que es la que más se focaliza afuera para hablar de la comuna. Aquí lo importante es la gente”, indicó Anthony Fernández, gestor cultural de la comuna 20.

Las nuevas generaciones de este sector han encontrado en el arte y la cultura urbana un escape de una complicada realidad, y el motor necesario para salir adelante.

Esa transformación de pensamiento y de estilos de vida se ha convertido en un referente, donde la pasión se transforma en una oportunidad para construir el resto de sus vidas.

“Estamos tratando de narrar no solo la realidad, sino los diferentes contextos que vive cada persona. Pero no haciendo apología a lo malo, sino buscando la concientización de las personas… para que los jóvenes tengan un día diferente a su monotonía, alejados de la violencia y la marginalidad. Esto es una semilla para los niños y las personas del barrio”, indicaron los integrantes de H2O, un grupo de rap nacido en la comuna 20.