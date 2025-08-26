Liberan a Daniela Hernández, la médica secuestrada en Sevilla, Valle, tras 13 días en cautiverio

Tras permanecer secuestrada por más de trece días fue liberada Daniela Hernández, la médica del Hospital Centenario de Sevilla, Valle, retenida en contra de su voluntad por grupos armados, cuando ella estaba recogiendo a sus hijos de 4 y 8 años en el colegio en la tarde del pasado 14 de agosto.

Sus hijos, quienes también fueron secuestrados con ella, fueron dejados en libertad horas después el mismo día que sus captores se los llevaron sin rumbo conocido a las montañas de Sevilla.

La personería de ese municipio, este martes 26 de agosto confirmó que la profesional de la salud, en este momento, se encuentra con sus familiares, quienes la recibieron con aplausos, carteleras y con lágrimas en sus ojos.

“Por el momento, lo único que podemos decir es que tenemos conocimiento, por una fuente muy confiable, de qué Daniela en este momento se encuentra a salvo y con su familia, y que ya ha sido reintegrada a la libertad y que esto es el resultado todas las oraciones de la comunidad sevillana, porque sabemos que la voluntad de Dios nunca va a estar por debajo de ninguna voluntad del ser humano”, dijo Jhon Eduard Osorio, personero de Sevilla.

Aunque por ahora se desconocen los detalles de la liberación, la mesa de diálogo que fue conformada por el ministerio público, la iglesia católica y las diferentes entidades de derechos humanos permitieron adelantar las gestiones con el grupo armado.

“Sin duda alguna siempre hubo un esfuerzo institucional para lograr su liberación, todas las instituciones respondieron a prontitud, se realizaron las acciones pertinentes, pero desconocemos el marco de las situaciones la que se reintegró a Daniela, pero lo importante aquí es saber que ya está con su familia, y poco a poco iremos conociendo los detalles de su liberación”, expresó el personero.

Por la liberación de la profesional de la salud en Sevilla se llevaron a cabo varios consejos de seguridad por parte de las autoridades y, en su momento, se ofreció una recompensa de hasta $50 millones por información que permitiera ubicar su paradero.

Ante estos casos de secuestro, la Defensoría del pueblo emitió una alerta que evidencia el riesgo en el municipio por la presencia de dos grupos como el frente Adán Izquierdo y el Frente 57 de las disidencias de las Farc.

