Una semana secuestrada completa la médica Daniela Hernández, en Sevilla, Valle

Ocho días de incertidumbre completa la comunidad en el municipio de Sevilla, en el norte del Valle del Cauca, sin conocer pistas del paradero de la médica Daniela Hernández Montoya, quien fue secuestrada y llevada a la zona rural de esta población el pasado jueves 14 de agosto.

La doctora fue secuestrada a las afueras del colegio San Luis, cuando recogía a sus pequeños hijos de cuatro y ocho años, quienes habían finalizado su jornada de clases, antes de subir a su vehículo los tres fueron interceptados por hombres armados, que los obligaron a ir con ellos. Horas después se confirmó que los niños habían sido liberados.

Sin embargo, familiares y amigos de Hernández Montoya permanecen preocupados pues aún no se tienen indicios de su pronta liberación, mientras tanto las autoridades han dispuesto todas sus capacidades para lograr dar con el paradero de la médica.

Mientras la búsqueda avanza, en el hospital Departamental Centenario de Sevilla, trabajadores y compañeros de Daniela diariamente se unen en oración pidiendo por su libertad. En una iniciativa propia, crearon un mural al interior del centro asistencial, en el que plasman mensajes de solidaridad y esperanza.

"Daniela, que Dios te traiga sana y salva. Tu familia Centenario te espera. Pido la pronta liberación de Daniela. Daniela tu pueblo y tus compañeros de trabajo te esperamos", son algunos de los mensajes plasmados en el mural.

Esto hace parte de las diferentes jornadas comunitarias que en los últimos días los habitantes de Sevilla han adelantado, entre las que están reuniones de oración, misas, velatones, plantones y ahora, el mural por la libertad del hospital.

"Han sido días de mucha incertidumbre, pero confiados y con esperanza, confiados porque el que nos cuida no duerme, confiamos en que pronto tendremos noticias y sabremos dónde está Daniela y que pueda volver a la libertad. Hemos hecho oraciones permanentes. Antes que ser doctora es mamá, es esposa, toda su familia estamos aquí esperandola", indicó Erika Buitrago, portavoz del hospital Centenario de Sevilla.